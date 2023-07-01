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巨星傳奇眾安智慧減價捲土重來 「周杰倫概念股」最多削32% 集資減至5.4億

【明報專訊】新股趕在半年結前招股上市，不惜減價求售。「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683）較5月底首次招股時減價最多逾三成再度招股，招股價減至4.25元，每手入場費則降至2146.43元，集資額由最多近8億元減至不足5.4億元。一同減價的還有眾安集團 （0672）分拆的物業管理業務眾安智慧生活（2271），今年初擱置上市後減價17%捲土重來，每手入場費減至2989.85元。會計界人士指出，近期市况較弱，新股估值偏低，目前新股定價需以投資者所接受程度為考量。

明報記者 鄺海盈

巨星傳奇於昨日（6月30日）起至下周三（7月5日）重新招股，每手同樣為500股，招股價較原定的5.5元至6.3元減至4.25元，減幅為22.7%至32.5%。股份將於7月13日掛牌。巨星傳奇原定6月13日上市，但公司指由於市場環境及各項因素決定延遲上市。

眾安智慧生活亦於昨日起招股，至7月11日截止。每股招股價由1.38至1.78元下調至1.18至1.48元，減幅介乎14.5%至16.9%。公司原定今年1月16日掛牌，惟因市况因素煞停上市，集資額由最多的2.25億元減至1.86億元。

上半年近半新股下限定價

根據德勤早前發布的港股新股報告指出，今年上半年有近五成新股以下限定價，14%定於中間價，僅4%以上限定價。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，新股定價主要因應二級市場而定，惟最近加息及內地經濟未明朗等因素影響資金成本。因此，近期新股減價以吸引更多投資者。此外，循18C新章上市的企業則以未來盈利、收入等估值，但料較2020年當時螞蟻集團上市時估值低兩至三成，且更具挑戰性。

4新股昨首日招股僅1孖展足額

昨日招股的新股亦包括內地最大健身平台Keep（3650）及本地傳媒新傳企劃（1284）。四隻新股首日招股，僅一隻孖展足額。截至昨晚9時，巨星傳奇孖展錄2302萬元，以公開集資額5382萬元計未足額；眾安智慧生活孖展錄203萬元，相對公開集資額1875萬元未足額；Keep孖展錄2713萬元，以公開集資額6662萬元對比未足額；新傳企劃孖展錄1469萬元，相對公開集資額1380萬元輕微足額。

首隻特專公司黑芝麻智能申上市

另外，至截稿前，昨日再多12間公司向聯交所遞表申請上市，本周合共24間公司入表。當中包括首隻循上市規則18C特專公司新章入表申上市的黑芝麻智能，公司是自動駕駛計算系統芯片開發商，為未商業化公司，料市值超過100億元。市傳集資額介乎2億至3億美元（折合約15.6億至23.4億港元）。