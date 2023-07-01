恒指上半年跌4.4％ 亞洲區最差

【明報專訊】恒指昨日19,000點得而復失，收市報18,916點，跌17點，成交額約811億元，當中收市競價時段成交額達93.4億元，佔全日成交額11.5%，反映其餘時間成交非常疏落。恒指於6月累升3.7%，但上半年累計跌868點，跌約4.4%，為亞洲主要股市中表現最差（見表1），反觀日、韓股市同升逾兩成。瑞銀更將恒指目標價預測調低8%，但證券界人士料在內地經濟反彈下，恒指在第三季有望可以升見21,500點。