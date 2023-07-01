大快活撇除資助轉賺326萬 擬加價1至2%

全年派息減3％至63仙

集團並宣派末期息40仙及特別末期息5仙，全年派息共63仙，按年跌3.1%。期內收入按年升4.9%至30.2億元，毛利按年升15.4%至2.57億元。羅輝承指隨着防疫措施放寬，顧客人均消費上升。他續指，現時早午茶時段亦已恢復疫情前水平，惟晚市最多恢復至九成。至於今年4至6月收入表現，他表示按季有所改善，按年則有明顯上升。

早午茶時段恢復疫前水平

大快活期內開設了12間新店，其中8間位於香港，4間位於內地。他承認香港店舖租金壓力較疫情高峰時大，但議價空間較疫情前多，期望今年再開設10間快餐分店；而特色餐廳主要受晚市生意影響，在晚市未完全復蘇的情况下，開店上將保持審慎。另外，集團表示將重點發展大灣區市場，並計劃今年再開設6至8間餐廳，羅輝承料長遠有30至40間分店可符合經濟效益，並相信有穩定的盈利貢獻。

前線欠逾300人 歡迎政府外勞政策

羅輝承又指歡迎政府的外勞輸入政策，公司前線目前仍欠約300至400人，但會繼續主張聘請本地人，暫時集團員工全部為本地人；同時，期望透過提升人手效益、加強運用中央廚房，以及電子系統，以提高營運效率減少員工短缺影響。