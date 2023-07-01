moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

離岸人幣跌穿7.28 中間價仍偏強

【明報專訊】隔晚美國將首季GDP增長終值上修至2%，有利進一步加息降低通脹，加上聯儲局主席鮑威爾重申預估年底前仍要至少加息兩次，美匯指數企穩在103點以上水平，帶動離岸人民幣延續近日弱勢，跌穿7.28再創去年11月以來新低。人行昨晚網站發稿，指貨幣政策委員會周三召開第二季例會，會上提出當前內生動力不強，需求驅動力不足，故要乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。

會上提出要深化匯率市場化改革，綜合施策、穩定預期，堅決防范匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人行決定增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元（人民幣，下同），加大對「三農」、小微和民營企業金融支持力度。

人民銀行昨日公布中間價報7.2258，較周四下調50點子（1元等於1萬點子），不過較市場預期偏強227點子。離岸人民幣早上曾反彈至7.25水平，不過美匯指數曾回升至103.5的兩周高位水平，人民幣晚市跌幅擴大，曾低見7.2856，截至晚上8時，離岸人民幣報7.2826，下跌149點子。在岸人民幣跌穿早前市傳國有大行力守的7.25，下跌158點子，報7.2683。

大華料在岸難跌至7.32

大華銀行發表報告，認為人民幣貶值壓力受控，不過在第四季回穩前，料人民幣在第三季會先跌至7.25水平。去年11月疫情防控最嚴格期間，在岸人民幣最低曾見7.32，大華銀行認為不太可能在今輪下跌再見該水平，因為宏觀經濟背景不同，而且該行預期美國將近結束緊縮周期帶動美元轉弱，並認為除非經濟進一步惡化，否則今年內人行將不會再額外減息。大華預計，人民幣今年底將回升至7.1，明年升穿7算在上半年見6.85。

上半年發熊貓債高達723億

目前中國利率較美國低，存在融資成本優勢，提振境外機構發行熊貓債，即以人民幣在內地市場發行債券的需求，彭博統計由今年初至周三（6月28日），熊貓債發行規模達723億元人民幣，為2005年推出以來的同期新高。