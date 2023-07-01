港銀貸款連跌3個月 存款按月降0.9%

【明報專訊】金管局發表5月貨幣統計數字，銀行貸款總額按月下跌0.6%，連續第3個月下跌，按年則跌4.3%，反映高息環境下，本港貸款需求不強。其中包括貿易融資在內的香港使用貸款，在5月按月下跌0.2%，而香港境外使用貸款則按月下跌1.8%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由4月底的88.7%，上升至5月底的89.1%。