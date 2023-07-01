蘋果早段升逾1% 市值破3萬億美元

微軟（美：MSFT）及Nvidia（美：NVDA）等科技股巨頭，早段股價亦顯著向上。美國通脹升幅有所緩和，提振市場情緒。美股3大指數早段上揚，道指升逾200點，標普500指數及納指升逾1%。

美核心PCE物價升4.6%低預期

聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在5月按年升4.6%，略低於分析師預期。按月計算，5月核心PCE物價指數升0.3%，符合預期。整體PCE物價指數在5月按年升3.8%，較4月下修至4.3%的升幅顯著回落，也是2021年4月以來最低的增長。按月計算，5月整體PCE物價指數僅升0.1%，較4月下滑0.3個百分點。

不過市場認為，最新數據不足以挑戰美聯儲的鷹派承諾。據芝商所FedWatch工具顯示，昨晚數據公布後，交易員押注7月加息0.25厘的概率達86.8%，與數據公布前差別不大。美匯指數回落至103以下。美國投資公司Andersen資本管理指出，數據顯示經濟趨於穩定，對下半年的經濟表示樂觀。

歐元區6月的消費者物價指數（CPI）按年升5.5%，較5月回落0.6個百分點，是去年1月以來最低水平。不過剔除波動較大的食品和能源價格，核心CPI按年升5.4%，仍接近於5.7%的峰值，為歐洲央行繼續加息提供理據。

（綜合報道）

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