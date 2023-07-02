潘功勝任人行黨委書記 料接任行長 分析：人事變動不影響原有貨幣政策

明報記者 陳偉燊

在今次落實潘功勝接任人行黨委書記職務前，該行才於周五發稿指出，日前剛舉行貨幣政策委員會召開2023年第二季度例會，提出「將堅決防範匯率大上大落風險」，出席者包括委員潘功勝。事隔一日，該行黨委即宣布新人事變動。

此外，中央組織部亦宣布，曾任中投董事長，現為國務院常務副秘書長的丁學東，將獲調任為全國社保基金理事會的黨組書記。丁學東本身亦為人行貨幣政策委員會委員，日前因公務缺席第二季度例會。至於此前傳出接替已在人行任職行長5年多的易綱的大熱人物——中信集團董事長朱鶴新，則未見獲委任新職務。

丁學東調任社保基金黨組書記

潘功勝早為投資市場認識，在他出任人行黨委書記前，自2012年6月任職人行黨委委員兼副行長達11年。同時他自2015年12月起出任國家外匯管理局黨組書記，翌年1月起兼任該局局長至今達7年半。

此前，潘功勝自1993年8月至2008年4月在中國工商銀行任職，維時近15年，曾任該行股份制改革辦公室主任及董事會秘書。他其後在2008年4月至2012年6月轉職至中國農業銀行，出任黨委委員、副行長，並兼任香港農銀國際董事長，農銀（英國）董事長。

他過往到過哈佛大學肯尼迪政府管理學院學習，並曾著書《大行蝶變——中國大型銀行復興之路》，將他見證工行股改之路與讀者分享。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡預期，人行的貨幣政策不會因為人事變動而有太特別的改變，市場多數預料，在5年期貸款市場報價利率（LPR）降低10點子後，還有機會視乎數據，去進一步着手減息、降準，並留意在利息成本偏低及買樓貸款需求不高時，如何加大刺激力度重振需求。

另由於與外圍息差尤在，李若凡不排除人民幣會跌至7.3兌1美元水平。