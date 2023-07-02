moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

納指上半年大升32% 40年最佳

標籤：經濟

【明報專訊】美國5月通脹進一步放緩，帶動美股今年上半年最後一個交易日表現出色，三大指數全線向上，納指半年結更大升近32%，成40年來表現最佳的上半年。恒指上半年累計跌4.4%，不過上周五夜期及ADR表現均向好，分析預期，內地經濟復蘇需時，資金將等待內地情况改善，才有機會流入港股。

道指上周五曾升逾300點，收市升285點或0.84%，報34,407點；標指升1.23%至4450點；納指亦升1.45%至13,787點。一周合計，三大指數升2%至2.3%。今年上半年計，納指表現最強勁，累漲31.73%，是40年來表現最好的上半年；道指和標指分別累升近4%及16%。

蘋果市值衝破3萬億美元

市場看好蘋果（美：AAPL）AI發展，上周五收市升2.31%，報193.97美元，股價企穩於多條平均線之上（見圖），更是首隻市值衝破3萬億美元大關的美股，上半年股價累計升49.3%；晶片股Nvidia（美：NVDA）收市升3.6%至423.02美元，上半年累計大升1.9倍。此外，美國聯邦儲備局日前公布23家大型銀行通過今年壓力測試，摩通（美：JPM）、富國銀行（美：WFC）及摩根士丹利（美：MS）齊宣布增派股息，股價齊齊上揚。

歐股全線做好，英、法及德國股指收市分別升0.8%、1.19%及1.26%。今年上半年計以德股表現最強，德國DAX指數合計升15.98%；法股及英股分別升14.31%及1.07%。

港股方面，恒指夜期上周五收報18,932點，升125點，較昨日恒指收市高水16點；港股ADR比例指數收市報19,037點，升120點，中銀香港（2388）ADR折合報23.13港元，較港收市跌3.42%。

分析：料恒指19000點水平續波動

永裕證券董事總經理謝明光表示，內地經濟復常需時，或要到第三季尾至第四季才有明顯改善，現時人民幣匯率疲弱，加上經濟數據欠佳，亦影響港股表現。他表示，臨近美國大選或有更多打壓中國科技發展的措施出台，不利以科技股為主的港股表現，預計將會19,000點水平繼續波動。不過他強調，現時恒指市盈率約9.8倍，較歐美及日台股市估值較便宜，當內地經濟表現有所改善，資金亦有機會流向港股。