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12新股齊上招股文件 料集資最少300億

標籤：新股

【明報專訊】今年上半年剛過，12家準新股臨邁向下半年之前一日，齊齊上載初步招股文件。連同上周四上載初步招股文件的兩家準新股，數目多達14家，並罕見同時有兩家城市商業銀行，即持有集友銀行的廈門國際投資及宣賓市商業銀行擬來港集資。一般估計，因新股準備申請招股的有效財務數據將近到期，故紛紛先趕及上文件有關，初步加起來集資最少以300億元起計。

在一眾提交資料的新股中，單是菜鳥作為第二大股東的是激光雷達及感知解決方案商RoboSense、跨境電商支付及增值服務公司連連科技、鋰離子電池生產商瑞浦蘭鈞，以及宜賓市商銀共四家新股，綜合報道所指集資已近220億元。

兩城商行申上市

除了宣賓市商業銀行之外，廈門國際銀行旗下經營集友銀行及澳門國際銀行的廈門國際投資，亦申請來港上市。去年底已有外電引述消息指，集友的母公司廈門國際銀行擬來港招股集資逾100億元，事隔半年，集友間接上市的「真身」正式出現，盛傳擬集資的金額未見有大變動。

雖然香港市場不乏新股排隊上市，永裕證券董事總經理謝明光表示，近日新股氣氛好轉，情况當然「有好過無」，不過先要有資金入場，才能帶動市場向好。他解釋，由於新股上市籌集大量資金，但北水或外資認購IPO後，大多只會短線持貨，資金不一定停留在港股，因此未必利好整體港股表現，不見得第三季留在港股的資金會大增，但相信港交所（0388）可從中得益。

明報記者

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