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澳娛財政支援澳博 現金減至4年低資產淨值增

【明報專訊】澳門賭牌在去年尾塵埃落定，六大博彩企業均獲重續賭牌。當中澳門博彩（0880）為籌備競投賭牌，去年曾經向持股54.8%的大股東澳門旅遊娛樂股份（下稱澳娛）訂立20億元6年期無抵押貸款，加上完成供股集資29.36億元，支持投牌及未來投資所需。澳娛最新上載的2022年度數據顯示，在附屬公司的投資按年增加約20億元（澳門元，下同），儘管其手持現金按年減少至101.58億元、是自2019年重新披露財務數據的最低水平，但資產淨值按年略增長至274.92億元。

負債近49億 未明顯增

澳娛在過去一年，配合附屬公司澳博投牌及未來投資所需而投入資金。除了前述向澳博提供20億元貸款之外，亦有參與去年澳博供股，以其認購逾7.76億股計，亦最少出資16.14億元，合計涉資36.14億元。

從剛於6月尾上載2022年底止年度的澳娛財務數據所示，該公司在附屬公司、聯營公司等的投資高達175.1億元，按年增加了20.06億元。

另外，其手持現金水平，亦按年減少36.28億元，只餘101.58億元，為過去4年來重新披露財務數據的最低水平。這間接反映該公司因應澳博所需，在財務上給予支援的情况。

儘管澳娛參與投資增加，致現金水平減少，但是其負債未致明顯增加，約處於48.73億元而已。從反映資產淨值水平的股東權益顯示，仍較去年略增4.36億元，增至274.92億元。這反映出澳娛的財務實力經過疫情，未見大損。