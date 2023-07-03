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靄華伙柏衛籌組23億基金 料承接逾10地產按揭項目

【明報專訊】靄華押業（1319）近期落實與柏衛資本管理，達成戰略合作的諒解備忘錄，擬籌組總值3億美元（23.4億港元）的基金。靄華押業主席兼行政總裁陳啟豪表示，集團和柏衛將分別出資1000萬美元，並視乎情况加碼投資。柏衛資本管理董事總經理兼首席投資總監吳旨賢補充，該基金至今募資逾1億美元，到今年底時完成募資，參與的香港及普通法地區的一按項目，會各佔一半比重。

主攻逾8000萬一按項目

陳啟豪指出，集團已從事樓宇按揭業務十多年，在與柏衛認識及合作過程中，得悉柏衛會籌組第二隻基金，因此參與其中。他相信，這有助集團增加新的收入模式及業務發展，透過該基金，在港及普通法地區料各佔一半比重，料幫助集團分散風險，估計可承接10多個地產按揭項目。參與的目標項目金額，會比靄華承按的金額範圍更高，約介乎3000萬至5000萬美元。在基金運作期間，他預期經手的按揭項目通常維時1至2年，因此最少可以令基金手上的資金再循環，可以承接多一次生意。但是在承按時，他們對寫字樓、新入伙單位及特色單位的處理態度會保守些。

柏衛過往曾經有與靄華合作，並有處理海外按揭資產的經驗，有見現時市場的服務未能滿足中型規模的按揭需求，吳旨賢稱，因此今次雙方籌組基金，冀藉此開拓市場空間。兩間公司均扮演一般合伙人（GP）的角色去做共同管理，並進行出資。該基金擬訂規模為3億美元，投資年期為3年，主要承造價值8000萬港元以上的一按項目。基金到期後，不會延期或轉以延續基金去運作。

涵蓋港星英等地區

他明言，基金不會做超過七成的樓按，貸款價值比（LTV）亦不超過七成，回報率要求介乎12%至15%，亦會作半年定期派息，全年派息為8厘。承造的項目包括直接的客盤，及銀行轉售的貸款及組合。他們擬涉獵的地區範圍，除了在香港之外，亦會涵蓋新加坡、澳洲、英國及加拿大等國家。

由於靄華本身屬老字號，加上回報機制簡單，吳旨賢不諱言，到台灣路演期間，募資反應良好。至今基金已募資逾1億美元，約有15至20個有限合伙人（LP）參與。他說：「參與者來自香港、澳洲、台灣及加拿大的家族」。他料到7月底會增至1.5億至2億美元，在年底時完成募資。