來港公幹4日 首日落機即行山

作為行山愛好者，Zidle對本港行山徑亦十分熟悉，能夠以英文說出所到之處：「我們從中西區出發，經渣甸山（Jardine Lookout Hike）到畢拿山（Mount. Butler）始折返，當時大概是下午4點至6點，我不覺得行山疲憊，反而能夠幫助消除坐長途飛機後時差帶來的疲累（Jet lag）。唯一美中不足的是當日頗大霧，我把行山時拍攝的照片發送給在美國的朋友，他們也不看不到維多利亞港的美麗景色。」

樂見港寫字樓餐廳人頭湧湧

Zidle透露，今次是他4年以來、即新冠疫情後首次來港，行程是上周三離港後飛到東京，上周五晚上飛回美國過周末。被記者問及，本港與4年前有何變化呢？Zidle表示，他很開心見到本港寫字樓及餐廳都有很多人，這與4年前屬一樣，亦是很好的體驗，而在黑石集團總部美國紐約或其他大城市，不少員工都已習慣在家工作，到寫字樓上班的不及香港多。

根據本港旅遊發展局數據，首5個月訪港旅客突破1000萬人次，相等於疫情前同期四成。記者也請教Zidle美國旅客的情况，例如怎樣吸引更多美國旅客訪港？Zidle表示，美國在2021年走出疫情、經濟復常後，初期是以本土旅遊為主，料跟着便會像以往般到全球旅遊或經商，逐步回復正常。

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