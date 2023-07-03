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連連科技攻數碼支付 連年虧損

【明報專訊】被喻為螞蟻集團競爭對手的連連科技（下簡稱「連連」）上周五向聯交所遞交上市申請，正式為來港上市計劃揭開序幕，亦意味再有一隻「獨角獸」在港亮相。這家來自浙江、主要從事數碼支付及增值服務的企業，單是去年便處理總支付額1.153萬億元人民幣，是中國最大的獨立數字支付解決方案提供商，市場份額達到9.1%。但「經手的錢」多，「落袋的錢」卻逐年減少，過去3年更是連年虧損（見圖1）。

撰文 旻晞

上周半年結，大量新股趕及「死線」前向聯交所遞交上市申請，全周計便有24家公司遞表，好不熱鬧。當中有集友銀行的母企廈門國際投資；從事汽車激光雷達感應方案的Robosense；亦有從事雲業務的百望。而是次介紹的連連，因為其獨角獸身分亦較受矚目。早於去年便有傳連連有意來港上市，但直至上周才終於落實其計劃，首次向聯交所遞表。聯席保薦人包括中金及摩根大通，並由即將併入瑞銀的瑞信擔任財務顧問。

主攻企業市場 年處理逾萬億人幣交易

集團主營數字支付服務及增值服務，其綜合數字解決方案包括數字支付服務及增值服務。數字支付服務主要包括收款、付款、收單、匯兌、虛擬銀行卡及聚合支付。增值服務包括商業服務及技術服務，其中，商業服務包括數字化營銷、運營支持及引流服務；技術服務包括帳戶及電子錢包以及軟件開發服務。可以說，若螞蟻的支付寶於零售市場廣為人知，連連則主要在企業市場打響名堂。

按收入佔比看，數字支付服務仍是集團主要收入來源，佔收入比重過去3年一直保持至少在八成以上（見圖2）。截至去年底，集團為全球各行業、包括電商、零售、旅行、物流、教育、房地產及製造業等超過180萬家商戶及企業提供服務，其中2022年數字支付服務總支付額（TPV）便達到1.153萬億元。

營銷研發等開支逐年遞增

集團主要依託全球牌照佈局，藉專有技術平台及廣泛的合作網絡，建立全球支付網絡，向全球及中國客戶提供全面數字支付服務及增值服務，集團指其是唯一一家在美國所有州均持有貨幣轉移牌照的公司。截至最後實際可行日期，其全球支付網絡覆蓋超過100個國家及地區，並支持超過130種貨幣交易。

連連又指，正探索應用區塊鏈技術以進一步開拓業務，並透露正準備向香港證監會提交虛擬資產服務提供商牌照申請，以在香港成立虛擬資產交易平台。

目前連連的主要客戶群來自中國的跨境商戶，按集團的活躍客戶中（即指年度通過連連的解決方案至少交易一次的客戶），中國跨境商戶達84.5萬，按年增23%；另一方面，中國跨境企業客戶更按年急增58倍至1956家。但若按數字支付服務TPV計，仍以境內支付為主，去年全球支付與境內支付分別為1348億元及1.02萬億，佔總TPV的12%及88%。

連連營運規模與其收入連年增長，去年集團收入增長15.4%至7.4億元；毛利亦能保持增長。但可惜是集團至今仍未取得盈利，2021及2022年虧損更持續擴大；在經調整EBITDA層面亦是每况愈下，由2020年盈利1.22億元，倒退至2021年的2600萬元，再至去年甚至轉盈為虧，錄得虧損1.7億元。究其原因，首先在經營層面，集團積極拓展業務及開發方案，換來的是銷售及營銷費及研發開支逐年遞增，兩者支出佔收入比率由2020的33%大增至去年的47%。令集團在經營層面已見虧損。

聯營公司淨虧損擴大

另一原因，便是來自應佔聯營公司淨虧損逐年擴大，去年此項虧損便達9億元、過去3年集團的淨虧損大致有九成是源於按權益法核算的聯營公司淨虧損。

究竟怎麼回事？按臨時招股文件資料，連連於2017年與美國運通公司的關聯公司訂立合營企業協議，以成立連通，連通於2020年6月取得其銀行卡清算業務牌照。連通為中國發卡行發行、帶有「美國運通」品牌名稱的銀行卡提供結算、清算及相關功能，據指去年底，連通與21家發卡機構合作，為持卡人在中國及海外提供權益。連連於連通的投資可說「源源不絕」。2021年及22年連連便向連通作出分別3.7億元及4.3億元的投資承諾，而2022年的投資承諾其中的3億元已於今年5月支付，年底前將年支付剩餘的1.3億元。再根據今年2月的董事會決議案，再同意向連通額外注資3.5億元，有關注資仍需要取得監管批准。

由於連通屬聯營公司，故招股文件未有詳細透露連通的經營情况，但臨時招股文件中不乏多次提及，「集團將持續關注連通的業務運營，並評估對該聯營公司的投入」，又指「意圖在保留業務協同與投資帶來的長期上行空間基礎上，提升本公司作為連通股東的經濟效益。」究竟這評估何時會有結果，看來有待集團日後再作交代。

一如所有科網企業，集團上市融資少不了。目前集團策略股東包括光大投資、博裕景泰、紅杉臻盛、中金佳泰及泰康保險等。至於集團目前控股股東為董事長兼執董章徵宇，控制28.54%持股。

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