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點單：快速助逾百餐廳吸遊客 幫手在美團大眾點評推廣 帶動生意增長

標籤：經濟

【明報專訊】從事雲端餐飲POS系統的本港初創DimOrder（點單），今年4月與美團（3690）建立戰略合作伙伴關係，成為美團大眾點評的香港官方代理。點單創辦人王海斌受訪時指出，短時間內已協助100多間餐廳在平台上推廣，以吸引內地旅客，帶動餐廳生意增長。

明報記者 蕭嘉聰

王海斌認為，每間餐廳均有不同及獨特資訊，例如成立原因、主打菜式等，但難以直接告訴遊客，很多時旅客到訪的餐廳均是來自朋友之間的推薦。因此，點單協助餐廳於美團大眾點評設立專屬頁面，提供餐廳資訊、食物圖片等內容，就可令旅客更了解餐廳特色。除此之外，點單亦會協助餐廳設立優惠券，接觸更多旅客。

上海婆婆平台曝光率增6倍

他以餐廳「上海婆婆」為例，經過點單的服務，其平台曝光率大增6倍，頁面每日瀏覽量由100至200人，大為增加至逾千人，餐廳打入平台必食榜後更是再增4倍。

上海婆婆創辦人麥偉文表示，內地旅客來港消費模式有一定改變，通關後旅遊區的客人有所增加，但仍未回到過去4年前的表現，期望未來可愈來愈好。

今年冀成港POS系統龍頭

點單於2021年加入「數碼港培育計劃」，是數碼港培育初創企業，現時已有逾1800家餐廳採用其POS系統，食客可通過二維碼數碼點單，以至是結帳。

點單聯合創辦人李宗泰表示，公司主打分店少於10家的中小型餐廳，約有6000至7000家餐廳為潛在客戶，今年目標希望成為香港POS系統的龍頭公司。他又稱，現時市面上的POS系統收費約為3至5萬元，點單的首年整體收費約為2萬元，第二年每月收費就由數百元至1000元不等，系統佔整體生意成本低於5%。

麥偉文指出，與點單已合作逾3年，雖然食客一開始不太適應，不過近年已經習慣使用二維碼，如有食客不懂使用數碼落單，員工亦會提供協助。對餐廳而言亦可節省了不少人手，每間店舖可減少約2至3個樓面，現時點單更有直接結帳服務，簡化餐廳收銀程序，整體而言更有利發展。