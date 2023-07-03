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91APP採AI技術助客 數百商家撰寫產品文案

標籤：經濟

【明報專訊】台灣軟體即服務（SaaS）零售科技公司「91APP」自2019年攻港，主業為零售品牌建立專屬官網及應用程式，近月更加入AI技術協助客戶提升生產力及營運效率。91APP香港董事黃震宇受訪時表示，AI自動生成文案功能已推出約4至5個月，目前有幾百個商家持續使用功能為產品撰寫文案，同時免費讓客戶體驗AI效能。

他指出，公司的客戶較多是中大型品牌，產品數量由6、7000款至數萬款不等、以至有些台灣客戶多達數十萬款產品。客戶過去需要聘請大量的文案撰寫員，為每一個商品撰寫描述，現時只需向AI提供商品特色、銷售重點等資訊後，簡短至5至10秒就可生成文案，客戶亦可選擇所需語言及期望的語氣。他表示，由於AI功能日新月異，公司亦要搜集客戶意見，例如功能是否合乎他們預期、有什麼改進之處等，短期內未必會轉為收費模式。

AI智慧標籤幫用戶提升銷售

黃震宇表示，公司另一AI功能「智慧標籤」同樣針對中大型品牌，由於大量產品難以通過人手生成不同標籤及頁面，而AI只需數周就可為產品生成大量頁面，用戶購物時通過標籤連結至各個頁面，亦有助提升搜尋引擎排名，帶動其網頁的流量。

他分享，過去2至3個月曾使用91APP的AI智慧標籤的香港客戶發現，其用戶經智慧標籤的頁面（包括商品標籤、分類標籤）較不經標籤頁面的轉化率高出約4倍，反映標籤頁面可為其用戶帶來精準資料幫助購物，對銷售有很大幫助，功能現已作為附加服務向客戶收費。

至於香港電商市場的發展，91APP香港董事黎文表示，公司早於2015年已研究香港市場的可能，至2019年認為香港電商生態開始形成，因而成立分公司發展業務，現時在港客戶包括莎莎（0178）及余仁生等，合計逾40個客戶。

他續稱，過去在台灣本來以大眾市場為主，再慢慢發展至中小型及大型連鎖商戶，香港則針對中大型品牌為主，同時加入更多本地元素，包括物流公司、支付工具等。他認為，疫情令用戶更習慣線上購物，品牌可現時通過公司的OMO系統，整合線上及線下資源，從而互相推動整體銷售。

明報記者 蕭嘉聰