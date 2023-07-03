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王良享：日股升非虛火 美股或進調整期

【明報專訊】5月底筆者於此撰文指出，日本實質負利率推動日本股市上升，日本的企業管冶改革及美、日關係促使日股上升，相信今次的上升並非虛火。

6月日經平均指數升7.5%，勝過美國標普500指數的6.5%及摩根士丹利全球發達國家指數的5.9%升幅。筆者於6月初提及的股份：松下電器（日：6752）、三井不動產（日：8801）及三菱日聯銀行（日：8306）的股價分別上升20.1%、7.4%及14.3%。香港上市的美元對冲ETF華夏MSCI日本（3160）則上升7.7%。

日股下一波上升由經濟增長帶動

除了上述因素外，日本股市的向上動力亦受經濟反彈超預期支持；本月政府將第一季度國內生產總值增長從1.6%向上修訂為2.7%，其中資本投資上升1.4%及居民消費上升1.2%是亮點。除了今年春鬥帶來29年來最大的工資增長3.8%以外，累積50萬億日圓的強制儲蓄亦形成今年消費的推動力。此外，今年中國旅客入境人數至今只回復至2019年的15%，仍有大幅上升空間。日本股市下一波上升將由實質經濟增長帶動，而不單只是印鈔推動。

不過，日本上周公布5月份全國核心消費物價指數及東京核心消費物價指數均上升3.2%，似乎與日本央行預期的快速回落不符合，加上美元兌日圓匯價又再上升至7個月高位的145，日本央行可能於7月27日的會議中微調貨幣政策，將現時的10年國債利率上限從0.5厘上移至0.75厘，而貨幣政策略收緊可能令股市於7月下半個月出現小型調整。

筆者雖然認為美國經濟正進入低增長期，但2月中當人工智能（AI）熱潮展開，我卻覺得機不可失，可以參與短期投資。至今，Nvidia（美：NVDA）股價上升86%，微軟（美：MSFT）股價上升26%，谷哥母公司Alphabet（美：GOOG）股價上升23%。

上周外電報道美國政府可能限制Nvidia向中國輸出部份AI晶片，空穴來風，未必無因；加上聯儲局主席鮑威爾繼續放鷹，說明再次於連續議息會議加息的可能性，美股可能進入調整期，AI概念股都是嚴選現金流充足者才於回吐時買進。

人幣受壓 人行干預或升級

人民幣跌跌不休，在岸人民幣兌美元曾經跌至7.2675水平，接近去年11月初低位的7.3水平。雖然5月份中國貿易順差下跌至4523.3億元人民幣，但1月至5月累積貿易順差仍高達24,800億元人民幣；市場傳聞政府對出口商及入口商的結匯及購匯活動正進行調查。

2013至2014年當美元兌人民幣下跌至6算邊緣，政府亦曾對虛報出口情况調查及處理，以防止美元兌人民幣穿6算；在可能是針對虛報進口買匯套息的活動，反映央行認為此輪人民幣貶值已經偏離基本面，相信干預行動會升級，以免出現破位的不規則沽壓。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]