陸振輝：淡然素心就可寧靜致遠

驕奢豪強可能憂患不斷

其實人生是有兩種境界，一種叫痛而不言、另一種則是笑而不語。已經閱盡世態炎涼的你，應該已經有了深切的體會。看似無奈，卻是人生的必然。人生不必比好，但更不要比爛，最重要是你我都已經過了人生的大半歲月，而彼此仍能相見，就是大家都已經克服了自己前半生的困難而有緣一聚，單就這件事，就已經值得彼此慶幸，總比那些早已下車完成他們自己人生旅程的人幸福，其他的身外事，又何足掛齒？花明知會最終枯萎，但為何仍要綻放？人明知會最終死亡，但為何仍要掙扎求存？究其原因，不過就是要享受過程。

結局就早已注定，不能改變，但過程，卻永遠可以把握在自己手中，你如果選擇驕奢豪強，就可能會憂患不斷；你如果選擇淡然素心，就可能會寧靜致遠。世間千百萬人，結局總是會一樣，但過程卻總是千變萬化，這不但構成了絢爛的世界，也最終成就了自己的命運。好壞隨心而已。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]