moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

梁振輝：日圓升一成不難

【明報專訊】我們早前和客戶分享下半年的市場看法，其中一個觀點引起很大迴響，就是日圓在未來6至12個月或會反彈一成，即美元兌日圓由現水平回落至130左右。

日本一直是香港人熱門旅遊的目的地，或許因而大家對日圓走勢都相當關注，我們本周想分享的是日圓升一成的難度或許較大家想像為低。

美元兌日圓可回落至130

日圓是2022年表現最差的主要外幣，兌美元跌近12%，而在剛剛結束的2023年上半年，日圓兌美元再跌約9%，單以表現來說，日圓升值一成也只是剛好回補了上半年的跌幅，而以匯價來說，我們認為美元兌日圓可能回落至130，而該水平亦正是今年1月及2月時曾經交易的水平，所以實際上離現價不是太遠，即使日圓真的回升至130，兌港元亦只是6算的水平。

可能是日圓過去跌得太過分，所以預期反彈一成已被認為難度很大。

除了跌幅及匯價外，大家亦可留意基本因素。日本股市今年以來表現強勢，反映的除了是企業管治及業績外，亦隱含日本經濟轉勢的意味。事實上，日本目前的通脹率已回升至3%之上，較央行目標的2%為高，因而日本央行是有條件改動目前的超寬鬆政策，而行長植田和男上周指出若果對2024年的通脹上升有信心的話，則可能會開始貨幣政策正常化。

無疑日圓目前仍然疲軟，但若未來日本央行政策取向由目前的鴿派轉向鷹派的話，可能會成為日圓轉勢的催化劑，利好中長線的表現。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]