梁振輝：日圓升一成不難

日本一直是香港人熱門旅遊的目的地，或許因而大家對日圓走勢都相當關注，我們本周想分享的是日圓升一成的難度或許較大家想像為低。

美元兌日圓可回落至130

日圓是2022年表現最差的主要外幣，兌美元跌近12%，而在剛剛結束的2023年上半年，日圓兌美元再跌約9%，單以表現來說，日圓升值一成也只是剛好回補了上半年的跌幅，而以匯價來說，我們認為美元兌日圓可能回落至130，而該水平亦正是今年1月及2月時曾經交易的水平，所以實際上離現價不是太遠，即使日圓真的回升至130，兌港元亦只是6算的水平。

可能是日圓過去跌得太過分，所以預期反彈一成已被認為難度很大。

除了跌幅及匯價外，大家亦可留意基本因素。日本股市今年以來表現強勢，反映的除了是企業管治及業績外，亦隱含日本經濟轉勢的意味。事實上，日本目前的通脹率已回升至3%之上，較央行目標的2%為高，因而日本央行是有條件改動目前的超寬鬆政策，而行長植田和男上周指出若果對2024年的通脹上升有信心的話，則可能會開始貨幣政策正常化。

無疑日圓目前仍然疲軟，但若未來日本央行政策取向由目前的鴿派轉向鷹派的話，可能會成為日圓轉勢的催化劑，利好中長線的表現。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]