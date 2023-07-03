許健生：香港具條件培養Web3.0獨角獸

星期三參加由Kornerstone舉辦的第八屆Cloud Forum，他們專誠邀請了筆者其中一個最喜歡的Web3.0項目「Micro Connect 滴灌通」的創始人李小加分享香港作為環球Fintech領導者的優勢，同時亦邀請了Animoca Brands' Group President Evan分享傳統公司如何走進用Web3.0。就筆者所觀察，與會者對這兩名講者的分享最感興趣。

星期四與香港工業總會第25組（資訊科技組）一班兄弟往Google香港總部學習Google Cloud的最新發展。當中除了介紹傳統雲服務外。和Microsoft Azure一樣，Google Cloud也加入了他們的Vertex AI，Vertex AI 其中的好處是可以讓企業自行用內部數據訓練自己的AI系統而內部資料不會外泄，這對企業十分重要。Google Cloud也在Blockchain做了很多技術上的部署，有機會再和大家分享。

星期五出席由香港區塊鏈聯盟主辦、PGChain贊助的「Web3.0技術生態論壇」並作分享嘉賓。其中一名分享嘉賓Martin Yeung律師分享了一個最近在香港的虛擬資產案例。當中一個重要的法律論點是要證明虛擬資產是否是真正資產，通過一系列複雜的定義解說及討論，香港法院也裁定虛擬資產也屬於真正資產，這證明香港的法律基礎絕對有能力去監察及審核就虛擬資產所涉及的法律問題，這對香港持續發展Web3.0 產業是極其重要的一大元素及優勢。

Web 3.0的機會：

（1）去中心化：Web 3.0旨在通過讓用戶直接互動，減少像社交媒體巨頭和電子商務公司這樣的中心化平台的權力，而這種控制權的轉移可能會導致網絡資源、權力和價值更公平地分配。

（2）數據所有權和隱私：Web 3.0允許用戶擁有和控制自己的數據，確保更好的隱私和安全。這種方法與當前的模式形成鮮明對比，當前模式下，大型企業經常在未經明確同意的情况下收集、存儲和營利用戶數據。

（3）互操作性和協作：Web 3.0鼓勵平台之間的互操作性，促進跨不同行業的協作和創新。這種增加的協作可能會帶來更有效和創新的解決方案，解決複雜的問題。

（4）代幣化和數字資產：Web 3.0使資產代幣化，使用戶可以交易數字資產並參與去中心化金融（DeFi）系統。這為個人和組織帶來了新的投資和金融機會。

Web 3.0的挑戰：

（1）可擴展性：去中心化網絡由於在分散式帳本上管理交易和數據的複雜性增加，面臨可擴展性問題。在保持去中心化的同時實現中心化平台的效率、速度和用戶體驗是一個重大挑戰。為解決這個問題，區塊鏈普遍採用ZKP（Zero Knowledge Proof）來增加安全性及效能。

（2）監管：Web 3.0引入了新的金融工具、應用程序和數字資產，這些可能不適合現有的監管框架。這創造了不確定性和潛在的障礙，阻礙了去中心化網絡的採用和增長。

（3）用戶採用：說服用戶從熟悉的中心化平台轉向去中心化的替代方案可能具有挑戰性，特別是如果新平台有很高的學習曲線或缺乏相同水平的便利性和功能。

（4）安全性：雖然區塊鏈技術通常被認為是安全的，但在這個領域也曾經發生過安全漏洞和黑客攻擊的情况。確保Web 3.0平台和應用程序的安全性和可靠性，仍然是一個重要的問題。

過去20年在Web2.0發展史上出了無數的「新星」；如 Meta（美：META）、Amazon（美：AMZN）、 阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等，現已變為超級大企業了，這些企業為全球所帶來的經濟效益也不言而喻。

特區政府若要認真地發展Web3.0 產業，除要吸引內地優質創科企業落戶香港外，亦要多吸引國際相關企業到港發展，更重要是培養香港本身的Web3.0創科企業。

筆者有多名從事Web3.0的朋友，他們的企業早期往新加坡及中東發展，成績也不錯。但今次香港發展Web3.0好像欠缺了這班本地薑先頭部隊的蹤影，他們累積了豐富的國際經驗，實在值得特區政府聽取及參考。

香港人口集中、願意接受新事物、信息傳達成本亦相對較低，實在是發展新產業的有利條件，只要政府提供足夠資源打好Web3.0的營商環境基礎，香港能栽培出多幾個Web3.0的獨角獸也不會太難。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]