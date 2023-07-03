瑞銀亞洲：新款SUV上市 小鵬購26082

【明報專訊】小鵬（9868）的新款SUV智能電動車「G6」正式上市，上周五股價勁升，曾高見52.5元，最終升10.4%，收報50元，接近250天線。其實小鵬上周三已升11.2%，整周累積升幅超過26%，表現跑贏其他汽車股。根據瑞銀上周五資金流，較多投資者仍趁高反手做淡，反映投資者或認為股價會進一步回調。如投資者看淡小鵬，可留意小鵬熊證（61862）。如投資者看好小鵬，可留意小鵬認購（26082），行使價59.55元，2023年11月到期，有效槓桿約3.0倍。
ATM走弱，資金流向ATM相關好倉，反映投資者或希望博ATM反彈。如投資者看好騰訊，可留意騰訊牛證（62734），收回價300元，行使價297元，2023年12月到期，有效槓桿8.5倍。如看好美團，可留意美團牛證（65528），收回價110元，行使價107元，2023年11月到期，有效槓桿約7.2倍。
（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）
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