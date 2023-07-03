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摩根大通亞洲：上季跑贏大市 匯豐購15597

【明報專訊】半年結港股好淡爭持，恒指未能收復萬九關，上半年累積跌4.4%，跑輸亞洲區內主要市場，日本股市上半年累升27%；韓股升近15%；至於台灣股市升近20%。

藍籌股中，次季表現最好的為中石油（0857），累升16.5%；匯豐控股（0005）僅居其後，升幅逾14%。美國剛公布銀行壓力測試結果，23家銀行均通過，市場認為結果反映即使美國經濟衰退，大型銀行亦有足夠能力應對。另外，聯儲局主席及歐洲央行行長上周均暗示傾向繼續加息，市場憧憬息率上升對銀行息差或有利。

匯豐股價近日於60元高位整固，輪場有資金留意長年期貼價認購證，如（15597）行使價63.05元，今年12月到期，提供10倍實際槓桿。相反，如投資者認為匯豐逼近頂部約61.55元或有阻力，候高做淡可參考匯豐沽（16568），行使價48.95元，實際槓桿9.2倍，同為約今年底到期的選擇。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]