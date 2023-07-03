陳永傑：美再加息兩次料不重手

絕大部分聯邦公開市場委員會成員都預料還會加息兩次，已相對接近政策任務目標。鮑威爾表示，聯儲局希望利率能夠令通脹率回落至2%水平，旨在確信通脹正向下調之時，才會開始減息。美國服務行業仍面對勞工短缺，住房市場活動水平已經見底。

聯儲局理事鮑曼稱，聯儲局應該進一步提高利率以降低通脹。她支持聯邦公開市場委員會日前維持利率不變，並繼續縮表的決定。她認為有必要進一步提高政策利率，以便將通脹逐步降至目標水平。

鮑曼透露，可能有必要提高借貸成本，為核心通脹降溫。貨幣政策收緊迄今對經濟活動及通脹產生一些影響，但看到核心通脹率自去年秋季以來基本處於平穩狀態，預計將需要進一步提高聯邦基金利率，去維持足夠限制性的貨幣政策立場，令通脹實現長期的實質下降。

美國6月下旬的一周新申領失業救濟金人數26.4萬人，與對上一周相若，市場原先估計會減少至26萬人。聯儲局希望以加息控制通脹，但美國一年多以來經已加息約5厘，幅度不小。

全球樓市及股市等投資市場亦下調不小，若然要再加息，也不會像去年中連續4次加0.75厘那麼重手。筆者相信只會再加息兩次0.25厘，合共0.5厘，這一個加息周期便大致完結。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]