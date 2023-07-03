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馬泰陽：購買力傾向一手巿場

標籤：馬泰陽

【明報專訊】今年上半年本港樓價升幅累計只有約5.6%，市場憧憬加息周期於下半年進入尾聲，以及特區政府或微調整樓市措施協助市民置業，為樓市重新注入動力。不過若然相關措施無法見效，下半年樓市上升動力將有限，在新盤接力登場搶客的情况下，相信購買力持續傾向一手市場，當中私人住宅最受歡迎。

疫情過後，發展商積極重啟推盤攻勢，成為市場焦點，今年上半年整體新盤市場明顯回復熱鬧，搶去不少二手客源。有趣的是，香港置業於6月初進行的置業調查中，有近六成（57.2%）受訪者傾向購買一手物業，主要因為價錢相宜，其次鍾情物業樓齡新，故有不少買家積極在一手市場上「尋寶」，只有42.8%欲購二手樓。

同時，有超過九成（即92.6%）受訪者冀入市「私人住宅」，創調查有紀錄以來新高，只有7.4%欲購「資助房屋」。值得注意，新晉屋苑近年備受追捧，有逾五成的受訪者示希望購買樓齡10年或以下的物業，是自2018年有紀錄以來首次超逾五成，創逾5年新高。

新晉屋苑交投勝傳統屋苑

事實上，新晉屋苑交投活躍度比起傳統屋苑為高，以今年上半年（截至6月26日）為例，反映20個新晉屋苑交投活躍程度的流通率錄得1.9%，表現較同期的十大傳統屋苑只有1.5%的流通率為佳。同時，租務市場方面，隨着不少內地學生來港升學，個別地區近日的租住需求持續增加，當中環境較好，有多元化的配套設施的新晉屋苑愈來愈受歡迎，深受年輕一代追捧，因此料對新晉屋苑樓價有進一步支持。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]