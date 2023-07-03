即期年金一次過繳保費 每月拿錢

明報記者 龍彩霞

《AXA安盛即享年金調查》由AXA安盛委託市場研究調查機構YouGov於今年4月進行，共有505位年齡介乎50歲至85歲的受訪者參與。調查結果是超過六成被訪者認為儲蓄不足夠渡過豐盛退休生活，亦有被訪者在退休後缺少被動收入。若要創造被動收入，只能依賴儲蓄及退休金等。全球正面對人口老化的問題，香港亦不例外。根據政府統計處的人口推算，香港65歲或以上人士佔整體人口比例將由2022年中的20.8%逐步上升至2028年的25.3%。隨着高齡人口增加及預期壽命延長，與年齡息息相關的認知障礙症已成為長者最憂慮的病症之一。目前，在香港每10名70歲或以上的長者就有1人患上認知障礙症，在85歲或以上人口中比例更上升至每3人就有1人是認知障礙症患者。根據研究推算，香港的認知障礙症患者將於2039年增加至約30萬。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示：「若我們能夠及早為自己和摯愛選擇合適的退休生活方式及作出周全的財務規劃，長壽才是真正的福氣。而「盛載人生」通過提供穩定可靠的終身年金收入，滿足銀髮一族對退休生活的保障及財務需求，計劃亦提供升級保障協助客戶渡過難關，並特設下列保障為客戶提供更大的靈活性，令他們倍感安心」。

AXA安盛年金設認知障礙症保障

「盛載人生」為即期年金計劃，投保年齡為50歲至85歲人士，目的是配合準備退休及較年輕已退休人士的需要。若投保人士投保盛載人生的整付保費總金額少於或相等於300萬港元，更毋須進行健康狀况核保，投保人只需一筆過繳付保費。現時不少港人到大灣區退休，在內地會用人民幣，但李佩瑜表示，該產品每月提取為港元。當投保人成功投保後，可由第一個保單周月日起獲派發每月保證年金款項。該計劃也提供保證現金價值，並將於保單退保時支付。在第三個保單年度完結後，終期紅利或會於保單退保或被保人身故時一筆過給付。計劃提供終期紅利鎖定選擇權，而受保人可將終期紅利之最新價值的百分比轉移至保單的累積戶口，並由第11個保單年度起可隨時提取當中的價值以作為額外現金流。

另外，首次確診嚴重認知障礙症（俗稱老人痴呆）時提供每月雙倍收入：認知障礙症是長者最常見的神經退化性疾病之一。若被保人在80歲前首次確診患上嚴重認知障礙症，由首次診斷日期後的下一個保單周月日起，計劃將每月支付認知障礙症關懷保障，金額相當於每月保證年金款項的100%。萬一被保人不幸身故，身故賠償為已繳保費總額100%及額外獲發己繳保費總額的20%，如投保人於80歲或之前及首3個保單年度期間意外身故，或保證現金價值及終期紅利總和，以上兩個情况以高者為準。李佩瑜表示，公司今年第一季新業務保費增長有3位數字的增幅，符合預期，對下半年持正面態度，又指將增聘人才。

由於該即期年金保費將集成一個分紅基金，而基金會投資政府債券、企業債券、再保險資產及其他相似的投資工具。例子：投保人Daniel為60歲男士，投保200萬元，即月起開始獲派6800元，去到90歲時已提取244.8萬元，為已繳保費122%，終期紅利為366萬元，為投保費183%，但要留意投保人若在較早的保單年度終止，投保人可獲取終期紅利較少。

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[退休綢繆]