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人幣中間價偏強310點子 在岸曾升越7.23

【明報專訊】人民銀行昨日繼續透過偏強人民幣中間價，發出支持人民幣匯率信號，昨日報7.2157，較市場預期偏強310點子（1元等於1萬點子），僅次於上周四的311點子、為去年11月初以來的最大偏強幅度，最近5個交易日有4日均處於偏強逾百點子水平。

昨日人民幣在美匯上升情况下仍錄得反彈，在岸人民幣一度升越7.23、離岸人亦曾收復7.25水平，上周人行會議再提及防範匯率大起大落風險，多間銀行預期人行或會加強匯率調控力度。

人民幣在岸價上周五曾跌至近7.27，昨高見7.2255，晚上8時半報7.2490，上升48點子。美匯指數企穩103水平，升0.21點報103.13點，反映人民幣昨日走勢強於多數主要貨幣。

金融界料人行放緩貶值步伐

除中間價外，官媒以至人行，近日對人民幣保持在合理水平穩定、貶壓逐步趨緩的言論有所增加，新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄認為，人行在中間價開始發出偏強信號，隨着當局增加貶值阻力，人民幣匯率會減慢下跌而更為波動。不過，他認為除非內地經濟得到財政政策刺激支持，否則進一步寬鬆貨幣將對人民幣不利，該行預期人民幣3個月後仍在7.25，至今年底回升至7.1，12個月後見6.9。

高盛經濟學家Michael Cahill亦預期，人行可能加大人民幣匯率調控力度，放緩貶值步伐。該行認為，人行可能已重新在中間價引入逆周期因子，雖然相較於匯率強弱，人行更為看重經濟成長，對匯率波動容忍度也比數年前更高，惟人行仍不希望見到人民幣過急地單邊貶值。

半年結後 港拆息回落

此外，銀行半年結後，與樓按相關的1個月拆息連跌第8日，昨報4.9317厘，下跌0.24點子，見半個月低位，3個月拆息則沒有升跌，報4.9677厘，上周曾急升的隔夜拆息跌65.36點子，至5.0988厘。