財新中國製造業PMI連續兩月擴張

【明報專訊】昨日公布的6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）報50.5，好過市場預期的50，連續兩個月處於擴張區間，惟按月下跌0.4點，亦繼5月後再次出現官方製造業PMI處於收縮區間，而財新數據則處擴張區間的分歧。財新智庫高級經濟學家王喆認為，製造業景氣仍在擴張但速度放緩，亦反映了就業水平下降、通縮壓力增加和樂觀預期淡化，認為未來相關政策應在宏觀層面加強支持力度，改善就業和市場預期。
報告指出，生產指數雖連續第5個月擴張，惟與前月的大幅擴張不同，6月改善程度邊際轉弱。新訂單指數過去5個月內第4次保持擴張，惟需求改善較為有限，主要來自內需貢獻，外需則受全球經濟低景氣影響基本穩定。不過，製造業就業指數則繼續惡化，雖然自2020年3月以來低位反彈，惟顯著低於榮枯線，需求改善弱於預期，企業調整產能，令製造業就業連續第4個月保持收縮。
另一方面，製造業購進和出廠價格指數連續第3個月大幅低於榮枯線，反映市場需求有限下企業議價能力不強，而製造業生產經營預期指數雖在擴張水平，但為去年11月以來最低數值，反映市場樂觀情緒減弱。
相對國家統計局PMI，財新PMI調查側重小型民企，是次結果與6月官方中型和小型企業PMI，分別在48.9和46.4的收縮區間相反。彭博經濟研究認為，財新調查的樣本量太小，並受內地長假前後波動性影響，認為財新製造業PMI未能反映經濟疲弱的情况。
昨日渣打亦公布第二季粵港澳大灣區營商景氣指數，自首季降1.3點至50點，渣打指是因為基數應回復正常、季初至今全國宏觀數據疲弱，以及通關效應消退影響。不過渣打指出，整體預期指數保持在58.7點，因此認為第二季只是短暫挫折，而非疫後復蘇結束，而受訪者預計現金流狀况在第三季將繼續改善，反映悲觀情緒並不濃厚。