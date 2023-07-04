世茂與東涌酒店貸款人 就重組融資訂最終協議

或成重組資產包一部分

公司又已將重組方案的草案發送予美元債債權人小組及協調委員會的顧問，公司及其顧問正在與協調委員會和美元債債權人小組的顧問努力合作，以促進彼等的盡職調查工作，以了解集團的最新營運情况，並驗證公司提出的重組方案的可行性。各方正努力收窄重組方案項下各類債權人之間就不同經濟條款的分歧。

融創獲新興轉讓肇慶項目權益

至於另一內房龍頭融創中國（1918）則公布，集團與新興集團合作開發的肇慶融創鼎湖府項目，原由集團及新興分別持有55%及45%權益，在6月30日雙方簽訂協議，新興將向融創中國轉讓其持有的45%權益，代價為5.1141億元人民幣。今次重組的代價將以集團及肇慶興融的若干資產及應收新興集團的債權支付或抵消，以解決集團與新興合作開發項目以來的債權債務問題。重組事項完成後，融創中國將擁有肇慶融創鼎湖府項目100%權益。新興應在8月30日前以100萬元價格將其持有的45%權益公開掛牌出讓，否則集團有權解除協議。該肇慶項目含住宅、 別墅及商業等可售物業， 總建築面積約39.44萬平方米。

美的置業（3990）公布，集團上半年的合約銷售額為405.6億元人民幣，較去年同期400.3億元人民幣增1.3%。