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港府持港交所股份 疑由花旗轉倉至中資行

【明報專訊】根據中央結算紀錄，美資大行花旗在港交所（0388）的持倉，於6月16日有7850.76萬股轉出，按當日港交所收市價317元計，市值高達248.87億元。同日工行（1398）旗下工銀亞洲持倉則見增加近7817.28萬股，時值247.8億元。港交所年報顯示，唯一持倉超過7000萬股的股東為港府，持股多達7484.09萬股，港府的港交所持股是透過外匯基金帳目持有。前述大手轉倉的股份數目，與港府持股數目頗為接近。

緊接工銀亞洲申報接入大批港交所股份後，事隔13日，工銀亞洲在6月29日，將2023.39萬股港交所轉出；同日同屬工行的工銀亞洲證券的持倉則增加2535.69萬股。

涉7851萬股 市值249億

本報曾經致電及發出電郵向財政司及金管局方面作進一步查詢，但是財政司方面，在截稿前未有回覆。金管局則回應指：「我們不評論外匯基金的具體投資細節」。港交所昨日收市報300.2元，升1.69%，成交金額8.64億元。

翻查外匯基金2022底止年度年報顯示，該基金在港持有上市股票達1504.13億元。當中港交所的股票，則列為策略性資產組合，並作為一般資產的資金。在此之外，其資產尚建立另外三個管理組合，當中包括了支持組合、投資組合、長期增長組合。但是該基金並沒有就策略性資產組合的具體內容，作出進一步說明。