moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

5月零售升18%遜預期 旅遊消費佳 協會：本地商戶較悲觀 冀消費券帶動銷售

標籤：經濟

【明報專訊】香港零售銷售連升6個月，政府統計處公布，今年5月零售業總銷貨價值臨時估計為345億元，按年上升18.4%，遜市場預期的升22.6%。扣除其間價格變動後，5月零售業總銷貨數量臨時估計按年升16.5%。香港零售協會主席謝邱安儀表示，協會調查顯示，旅遊相關的零售商預計，暑假生意額可錄得單位數至中雙位數增長，惟本地類別零售商相對悲觀，希望通過政府派發電子消費券及「開心購物節」活動，可帶動暑期消費。

明報記者 蕭嘉聰

港5月網上銷售佔總銷貨價值進一步回落至6.3%，整體網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年跌3.7%，首5個月累計按年跌6.6%。以各項分類計，與旅遊相關的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值5月按年升51.8%，藥物及化妝品亦升51.5%；民生類如電器及其他未分類耐用消費品繼續下跌，5月跌5.6%；麵包、糕餅、糖果及餅乾亦跌5.7%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，六成零售會員表示，6月生意錄得溫和增長，主要是單位數至中雙位數的增長，當中與旅客相關零售業務增長較佳，例如健康食品、化妝品等；仍有逾四成表示生意額持平甚至有下跌，包括食品店、超市等，反映本地零售市道仍疲弱。

謝邱安儀指出，遊客區增長明顯由旅客帶動，但本地市場表現疲弱，除了經濟影響市民的消費意欲，亦因市民頻繁外出旅遊，預計情况將維持至明年上半年。她相信，外出旅遊會趨正常，未來分化情况將不會這麼嚴峻。

珠寶鐘表等飈近52%

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及消費氣氛正面，港零售銷售5月按年繼續明顯上升，預計行業未來數月繼續改善。由於運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加；勞工市場情况改善和第二期消費券的發放，以及政府和業界努力推動，將為本地消費需求帶來支持。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，港5月零售增長少於該行預期，相信是因為5月為內地長假期，但內地訪港旅客人數較4月錄得輕微下跌，或令奢侈品和衣履銷售升幅較4月為低的主要原因之一。該行指，政府7月再度派發消費券，對零售業額外刺激作用或逐步減退，下半年零售銷售能否重上疫情前每月平均約400億元的規模，或要視乎訪港旅客人數能否繼續加快增長。