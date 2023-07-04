5月零售升18%遜預期 旅遊消費佳 協會：本地商戶較悲觀 冀消費券帶動銷售

明報記者 蕭嘉聰

港5月網上銷售佔總銷貨價值進一步回落至6.3%，整體網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年跌3.7%，首5個月累計按年跌6.6%。以各項分類計，與旅遊相關的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值5月按年升51.8%，藥物及化妝品亦升51.5%；民生類如電器及其他未分類耐用消費品繼續下跌，5月跌5.6%；麵包、糕餅、糖果及餅乾亦跌5.7%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，六成零售會員表示，6月生意錄得溫和增長，主要是單位數至中雙位數的增長，當中與旅客相關零售業務增長較佳，例如健康食品、化妝品等；仍有逾四成表示生意額持平甚至有下跌，包括食品店、超市等，反映本地零售市道仍疲弱。

謝邱安儀指出，遊客區增長明顯由旅客帶動，但本地市場表現疲弱，除了經濟影響市民的消費意欲，亦因市民頻繁外出旅遊，預計情况將維持至明年上半年。她相信，外出旅遊會趨正常，未來分化情况將不會這麼嚴峻。

珠寶鐘表等飈近52%

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及消費氣氛正面，港零售銷售5月按年繼續明顯上升，預計行業未來數月繼續改善。由於運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加；勞工市場情况改善和第二期消費券的發放，以及政府和業界努力推動，將為本地消費需求帶來支持。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，港5月零售增長少於該行預期，相信是因為5月為內地長假期，但內地訪港旅客人數較4月錄得輕微下跌，或令奢侈品和衣履銷售升幅較4月為低的主要原因之一。該行指，政府7月再度派發消費券，對零售業額外刺激作用或逐步減退，下半年零售銷售能否重上疫情前每月平均約400億元的規模，或要視乎訪港旅客人數能否繼續加快增長。