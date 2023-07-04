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Tesla次季交付47萬輛新高 供求趨平衡 股價曾升逾8%

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的減價促銷策略奏效，第二季交付量超過46.6萬輛創新高，按年急增83%，超出分析師預期的不足45萬輛交付量。至於次季產量為47.97萬輛，按年增長85%。最新數據顯示，Tesla的產量與交付量之間的差距正在縮小，由第一季接近1.8萬輛，收窄至次季的1.356萬輛，供求漸趨平衡，而這也是分析師密切關注的指標。今年上半年，Tesla總產量達92萬輛，全年產量朝180萬輛的目標邁進。Tesla早段股價最多升逾8%，高見284.25美元。

最新數據顯示，美國製造業活動繼續收縮。6月ISM製造業指數跌至46，是2020年5月以來最低。美股3大指數昨早段窄幅上落。今天是美國獨立日休市，周一只有半日市。

產量48萬輛 與交付量差距縮

投行Robert W. Baird高級分析師Ben Kallo形容，Tesla交付量超出預期，指市場曾憂慮其庫存增加，但供求似乎已趨正常化，產量和交付量之間的差距正如Tesla預期般縮小。Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）亦稱，一系列減價帶來強勁需求，加上生產效率提升，使次季交付量遠超預期。

Tesla行政總裁馬斯克此前掀起減價戰，認為在經濟疲軟和競爭加劇的情况下，要優先考慮銷售增長而不是利潤。艾夫斯預期，Tesla利潤率將在未來數季見底，並在2024年回升。Tesla第一季營業利潤率由去年首季的19.2%降至今年首季的11.4%，不過仍高於多數汽車製造商。艾夫斯Ives維持Tesla「跑贏大市」的評級，目標價維持在300美元，較上周五收報的261.77美元，仍有近15%水位。

鑑於交付量比預期好，高盛亦將Tesla目標價由248美元，上調至275美元，但維持「中性」評級。

《巴倫》料內地佔15.5萬輛

作為全球銷量最高的純電動車生產商，Tesla沒有披露不同市場的交付量。據《巴倫周刊》（Barron's）分析，Tesla次季交付的電動車當中，約15.5萬輛在中國交付，在中國市場的銷量按年增長逾七成。相比下，比亞迪（1211）次季在全球交付的35萬輛純電動車，大部分在中國市場銷售，其在內地銷量的增幅，按年超過九成，增長跑贏Tesla。

Tesla繼續在內地加強促銷，此前宣布本月起在內地購買全新的Model S或Model X，可享3.5萬至4.5萬元人民幣的優惠福利。

《巴倫周刊》形容，內地市場已是比亞迪和Tesla之爭。理想汽車（2015）、蔚來集團（9866）和小鵬汽車（9868）第二季合計交付量為13.3萬輛，按年增長約50%。

（綜合報道）

[國際金融]