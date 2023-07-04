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蘋果傳大削Vision Pro產量預測

【明報專訊】《金融時報》引述接近立訊精密（深：002475）及蘋果供應鏈的知情人士透露，由於設計的複雜性及生產的難度，蘋果公司（美：AAPL）被迫將6月發布的混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro的明年產量預測，由100萬部大幅削減至不足40萬部。蘋果此前公布，這款售價達3500美元的頭戴裝置，要至明年初才會上市。據稱，廉價版本也將進一步推遲。

受累設計複雜 生產有難度

業內消息人士指出，立訊精密是Vision Pro目前唯一的組裝商。為Vision Pro提供部分組件的兩家中國供應商亦表示，蘋果只要求它們首年提供可生產13萬至15萬部Vision Pro的組件。據知情人士透露，生產主要障礙，是該設備的曲面Micro-OLED顯示器，這也是Vision Pro最昂貴部分，其對內的屏幕解析度，超越市面任何一款裝置。

蘋果在6月演示Vision Pro原型機的Micro-OLED顯示器，據稱由SONY（日：6758；美：SONY）和台積電（台：2330；美：TSM）提供，惟蘋果對OLED的良率感到不滿。據稱，蘋果目前正跟三星電子（韓：005930）和LG（韓：066570）研究開發第二代MR頭戴裝置的顯示器。

分析師認為，Vision Pro產量目標大降，主要與供應鏈問題有關，而不是為了讓開發商有更多時間開發軟件。Isaiah Research分析師Eddie Han等業內人士認為，產量預期較低，反映生產商對量產信心不足。

（綜合報道）

[國際金融]