moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人行高飛：內地債市對外開放存很大空間

【明報專訊】人民銀行金融市場司副司長高飛昨日出席債券通周年論壇時表示，人民幣債券的實質收益率在國際市場上有吸引力。中國政府債券去年的名義投資回報率晉身全球榜首，惟內地債市對外開放仍有很大空間。金管局總裁余偉文於同一場合表示，將為債券南向通引入更多做市商，加大二級市場流動性。

去年環球主要央行加息，主要經濟體國債息上升，債價下跌，令整體收益率向下。中國未受外圍加息環境影響，令中國政府債券價息總回報跑贏其他市場。高飛引用富時羅素的數據指出，以本幣計價，去年持有短、中及長期中國政府債券回報率分別為2.6%、2.8%與5.8%，高於其他同期市場政府債券。富時羅素資料顯示，以人民幣計，中國國債去年回報為3.2%，相對美債的負4.7%，回報高出近8個百分點（見圖1）。

陳茂波：債券通北向通交易額6年增30倍

高飛指出，人行正在積極研究開通回購交易，同時探索推動境外投資者持有的人民幣債券，在離岸成為可廣泛接受的合格擔保品，試點境外投資者在直接入市渠道下參與標準債券遠期業務等。

財政司長陳茂波出席同一場合時致詞稱，債券通自2017年推出，現時境外機構投資者通過債券通持有內地債券總規模已超過3.1萬億元人民幣（見圖2）。北向通交易額從開通首月的310億元人民幣，提升至今年5月的逾9700億元人民幣，升幅達30倍。

余偉文：引入更多市商 增二級市場流動性

至於債券南向通方面，余偉文稱，金管局致力加強其架構，包括允許更多做市商參與其中，以加大二級市場流動性，為投資者提供更多元化的選擇。去年以來中美利率倒掛，加上疫情影響，市場出現波動，余偉文認為，投資者對風險管理工具需求更為突出。金管局將豐富北向通投資者風險管理的工具箱，與兩地監管部門共同研究推出離岸國債期貨，為北向通提供重要的配套。

他指出，互換通於今年5月推出，為國際投資者提供有效的人民幣利率風險。但在北向投資的債券當中，有近四成都集中5年以上的期限債券，缺乏有效途徑對沖相關的利率風險，反映市場對國債期貨有非常大的需求。

債券通有限公司董事長張漪同一場合稱，債券通推出6年，日均交易由2017年的22億元人民幣，增至今年的389億元人民幣。參與債券通的境外機構由剛開通的178家增至逾800家。