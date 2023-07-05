人民幣中間價連續兩天偏強 瑞銀：走勢還看政策寬鬆程度

【明報專訊】人行周二續開出較市場預期偏強的中間價，報7.2046，較市場預測值偏強315點子，為去年11月以來，及過去8個月最大偏強幅度。在岸及離岸人民幣昨早轉強，7.23水平以上高位徘徊，在岸及離岸價分別高見7.2109及7.2181。人行主管媒體《金融時報》再發文指出，人民幣匯率穩定有堅實的基本面支撐。瑞銀亞洲外匯和利率主管Rohit Arora接受彭博訪問時表示，儘管中國經濟數據表現疲弱，基本面仍給人民幣貶值壓力，但其後走勢，很大程度上取決於7月政治局會議前後可能出台的政策寬鬆措施。
人民幣中間價已經連續兩天轉強及反彈，昨天午後，無論人民幣及日圓均見上漲。隨着美元回軟，彭博報道引述交易員消息稱，在岸人民幣市場美元沽盤居多。內地《金融時報》指人民幣匯價有堅實基本面支撐，反映人行已發出對人民幣快速貶值之不滿。東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，近期人民幣重新跌近7.3這一過去十多年的低位後，預計央行會發出更多信號去抑制人民幣的貶值預期，同時，市場亦會對央行的政策風險，表示審慎。
Rohit Arora則認為，人民幣在4月份經歷了6%的大幅變動並企穩，部分原因是與較市場預期為強的人民幣中間價，以及過去幾個月美元走弱有關。其後人民幣的走勢，他料很大程度上將取決於7月政治局會議前後可能出台的政策寬鬆措施而定。