人民幣中間價連續兩天偏強 瑞銀：走勢還看政策寬鬆程度

分析：料央行發更多信號遏人幣貶值預期

人民幣中間價已經連續兩天轉強及反彈，昨天午後，無論人民幣及日圓均見上漲。隨着美元回軟，彭博報道引述交易員消息稱，在岸人民幣市場美元沽盤居多。內地《金融時報》指人民幣匯價有堅實基本面支撐，反映人行已發出對人民幣快速貶值之不滿。東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，近期人民幣重新跌近7.3這一過去十多年的低位後，預計央行會發出更多信號去抑制人民幣的貶值預期，同時，市場亦會對央行的政策風險，表示審慎。

Rohit Arora則認為，人民幣在4月份經歷了6%的大幅變動並企穩，部分原因是與較市場預期為強的人民幣中間價，以及過去幾個月美元走弱有關。其後人民幣的走勢，他料很大程度上將取決於7月政治局會議前後可能出台的政策寬鬆措施而定。