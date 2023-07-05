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佐丹奴盈喜 股價創4年高

【明報專訊】本地服裝股佐丹奴（0709）（Giordano）昨午發盈喜，預計2023財年上半年按年多賺75%至106%，即介乎1.7億至2億元，2022年上半年賺9700萬元。佐丹奴在盈喜消息公布後，股價急升9.52%，收市為全日高位2.76元，成交額2998.53萬元，股價創4年新高。

集團指出，半年利潤激增主要是由於銷售改善、毛利率提升以及經營費用控制。公司的三大主要市場，大中華、東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會的銷售和利潤均在增長。佐丹奴去年經歷大股東周大福控股提出要約收購失敗後，不論業績、股息及股價均節節向上，逆轉要約收購失敗後必大幅下跌的「魔咒」。

較周大福要約價高47%

翻查佐丹奴往績，集團2022年按年多賺41.1%至2.68億元，海灣阿拉伯國家合作委員會及東南亞市場是主要貢獻市場，2022年末期息大增五成至0.15元，連2022年中期息每股0.085元，2022年全年派息達0.235元，按年增42.4%。股價方面，單計昨收市價，已較周大福控股提出的1.88元要約價，高出46.8%。

2023財年首季，三大主要市場中，大中華的銷售額的跌幅已縮至低單位數，僅跌1.7%；其他增長市場包括東南亞及澳洲、海灣阿拉伯國家合作委員會仍升13.8%及14.3%。集團整體同店銷售增長達16.1%。