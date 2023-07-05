moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

IATA料港航空客量明年底返疫前 較原估計提早3年 學者：地理位置有優勢

【明報專訊】國際航空運輸協會（IATA）昨日公布，調整對本港航空業客運量復蘇的預測，料2024年底可回復至疫前水平，較該會原先預計的2027年提早3年。按今年香港機場5月客運量僅回復至疫前、即2019年5月同期五成，相較區內主要競爭對手：新加坡樟宜機場客量早已回復至疫前八成，且最新公布的客運亦遠遠拋離同期香港。不過，有學者認為香港仍具獨有地理位置優勢，加上明年第三跑道正式啟用，對本港客運量回復速度感到樂觀。

明報記者 黃志明

IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）表示，內地比預期更早對外重新開放，推動客運量復蘇，港府亦正採取措施確保足夠工人復蘇，IATA對此感鼓舞，又形容「香港形勢看起來一片光明。（The situation is looking bright for Hong Kong）」，又指歡迎港府推出輸入勞工計劃以紓緩航空業人手問題。

IATA總幹事形容「港形勢一片光明」

政府上月宣布計劃推出建造業及運輸業輸入勞工計劃，其中航空業設6300個配額上限。

翻查資料，香港國際機場今年5月份客運量為310萬人次（見圖），恢復至疫情前五成，但對比同期新加坡樟宜機場的484萬人次亦大幅落後36%，且樟宜機場客運量亦早於今年3月時已回復至疫情前八成水平，兩者差距明顯。中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂表示，除政府輸入外勞政策外，各航空公司亦開始大規模招聘機組人員，以紓緩航空業人手短缺問題，料本港客運量回復速度可加快。

學者：內地旅客多選港作轉機點

袁志樂認為，香港地理位置在鄰近地區仍具有一定優勢，而且大多內地旅客通關後會選擇香港作轉機點，有助本港維持競爭力。他續稱，隨本港明年第三跑道啟用，相信客運量可於明年底前恢復，但強調最終要視乎勞動力實際可供應數量。

SkyTraxo於3月時公布2023全球機場排名新加坡樟宜機場由第3名升至第1名，香港卻由20名跌至第33名。該排名根據去年9月至今年5月期間向全球旅客調查，以選出全球最佳機場。由於香港於去年12月才免入境隔離，或成為排名急跌的原因之一。

另外，IATA和香港機場管理局將於下月2日至3日合作舉辦「香港航空日 （Hong Kong Aviation Day）」。據IATA網頁介紹，屆時將會有座談會，沃爾什將到港與政府、機管局及業界人士會面。