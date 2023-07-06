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品牌在社交媒體上要有幾真？

【Presented by：WAW Creation】不論是品牌或是偶像，隨着社交媒體的流行，大眾不再像以往期望完美無瑕的形象。更要求拉近距離的真實感。品牌如何建立「真」的形象，實在是一個比起如何抽水如何賺Like更高技巧的難題。沒有造「真」，只有造假，所以也只能說塑造一個真誠符合品牌宗旨又大眾受落的形象。

Presented by：WAW Creation

不說教燃點慾望

資訊性內容很實用，但普遍目標受眾其實更需要在情感上引起共鳴。與其教導如何做，不如用故事和情節激發他們內心的渴望，更能建立品牌與目標受眾的共鳴和情感。

想想品牌是誰

在內容創作建立品牌的培訓，我往往教導從目標受眾的角度開始。但其實品牌自身的個性和特質同樣重要。如果單純要取悅受眾而製作內容抽水賺Like，往往會失卻品牌本身的個性。要讓品牌在社交媒體上脫穎而出，吸引目標受眾的注意，我們應該展現自己獨特的風格和觀點，與眾不同。

不完美更真實

以歐洲航空公司RyanAir為例，他們在短片中毫不掩飾自己的小缺點，自揭無傷大雅的瘡疤，幽默地處理了客戶投訴餐飲的事件，並作出解釋和改進。這樣的誠實和透明讓人感到親近，因為大家都明白，品牌和人一樣並不完美。與其塑造完美無瑕的形象，不如更真實地處理問題。不怕展示一些不完美的一面，這樣更能讓消費者產生共鳴，建立起與品牌的信任關係。

Sell得其所

網民也不是愚蠢的，大家都明白品牌需要推廣自己的服務和產品，但在社交媒體上，過於強硬的推銷往往令人反感。為了保持與受眾的互動，我們應該避免在內容主體中過分強調銷售。要有效地推銷產品，我們應該選擇恰當的時機和方式。在內容的較後位置進行推銷，同時避免使用低級的Engagement手法強迫Like或Tag朋友參與互動。這些手法早已被Facebook公開不受落並會受到懲罰。

品牌求「真」又要有型格， 確實不簡單。品牌的成功不僅僅取決於推銷產品，更在於與目標受眾建立起深厚的情感聯繫。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com