大灣區GBA專題：內地支付寶綁港信用卡 手續費可達5%

明報記者 劉敬華

目前於內地城市以支付寶或微信支付作電子消費已成主流，儘管支付寶香港（AlipayHK）早已開通跨境付款服務，港人於內地也可用AlipayHK付款，不過由於AlipayHK與內地支付寶為兩個系統，並非每家內地商戶均同時設有此兩系統，尤其是小商戶，因此現階段於內地城市仍以內地支付寶的覆蓋率較高。最近內地支付寶開通支援國際信用卡及扣帳卡，為港人提供多一個不需境內銀行戶口，也可開立內地支付寶帳戶的方法，並可讓港人在內地透過內地支付寶系統直接刷香港Visa或Mastercard信用卡消費。

內地支付寶覆蓋率勝AlipayHK

內地支付寶允許綁定Visa及Mastercard等發卡網絡的境外扣帳卡及信用卡後，本港新用戶憑回鄉證、香港手提電話，再加香港的Visa或Mastercard卡，也可註冊開立內地支付寶帳戶，但要留意內地支付寶綁定的境外扣帳卡或信用卡，暫時只可用於內地零售消費，並不適用於內地支付寶應用程式內的理財及轉帳等服務，每個支付寶帳戶每宗消費交易限額為3000元人民幣，每月及每年累計限額則為5萬及6萬元人民幣。

至於實際消費過程，本報記者於7月2日於深圳做了實測。實測當日記者在內地支付寶應用程式的「優先付款方式」內選擇以信用卡作為預設付款方式，實測首站為羅湖過關後的一間小店，記者購買了一支售價5元人民幣的瓶裝水，該店接受微信支付及支付寶付款，記者先嘗試掃該店二維碼方式付款，店員見記者多次付款失敗，建議記者改以該店的掃描器付款，即透過該店掃記者支付寶帳戶二維碼方式付款，再待記者輸入信用卡安全碼確認交易，最後順利以記者綁定的Visa信用卡付款（上圖）。記者是次實測的第二站，為國貿站金光華廣場內的大型超市Taste，購買了一包售價226.8元人民幣的濾滴掛耳式咖啡，這次結帳記者以支付寶App主動掃店員提供的二維碼，再輸入信用卡安全碼，便完成了交易。

200元人民幣以下交易

支付寶豁免手續費

要留意的是，透過支付寶簽香港信用卡涉手續費和匯率。首先是內地支付寶方面收取的手續費，透過內地支付寶App以境外扣帳卡及信用卡付費，每宗交易金額超過200元人民幣，內地支付寶將收取3%手續費，200元人民幣以下的交易則可豁免手續費。同時，由於在內地是以人民幣簽帳，香港銀行發行的Visa或Mastercard扣帳卡及信用卡會收取海外簽帳費用，目前大部分信用卡收取1.95%。至於匯率方面，將由發卡機構即Visa或Mastercard釐定，參考TTRate網站7月5日的資訊，每1港元兌人民幣的參考匯率（不包括銀行手續費），Visa為0.92203元人民幣，Mastercard為0.92023元人民幣，兩者匯價相若。

由於現時200元人民幣以下交易，可豁免支付寶方面刷境外卡手續費，記者於實測首站結帳時只需支付5元人民幣，但最終需支付金額除涉匯率，還要加上信用卡收取的1.95%海外簽帳費用，此筆消費於7月4日誌帳，在記者信用卡帳戶上顯示收取金額為5.51港元。近日人民幣兌港元匯價約處於每1元人民幣兌1.08港元水平，即5元人民幣約為5.4港元。至於實測第二站的226.8元人民幣消費，結帳時支付寶已即時收取3%手續費，即6.8元人民幣，結帳時手機App顯示交易總額為233.6元人民幣， 計入信用卡收費及匯率後，在記者信用卡帳戶上顯示收取金額為257.32港元。若以本文上述匯率計算，226.8元人民幣約相當於244.94港元，與記者帳單上顯示的257.32港元，相差12.38港元，即掛鈎境外信用卡簽帳合計約要多付5%左右手續費。

可用現金回贈抵消手續費

據記者是次實測，交易額若逾200元人民幣，透過內地支付寶刷香港信用卡所涉費用不少，但若綁定可就海外簽帳提供5%或以上現金回贈的香港信用卡（見表），或可抵消部分手續費開支，倘為200元人民幣以下交易，選擇豁免海外簽帳費用信用卡，便可省下手續費。若不想交易受限於200元人民幣，也可選擇於內地找換店，以港元現金為內地支付寶帳戶增值人民幣，相關找換店雖不收取手續費，但會透過港元兌人民幣差價變相收取費用，一般而言，該匯兌差價不會太大。

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