大灣區GBA專題：灣區多地重啟港青實習計劃

今年提供逾700崗位

其中，上周六（7月1日）便有近200名於廣州和佛山參加實習計劃的香港學生，到佛山南海參觀及交流，包括香港駐粵辦、佛山市委台港澳辦、廣州市港澳辦等官員出席。學生參觀南海人才館及當地知名企業，並於籌建中的佛山暨大港澳子弟學校出席慶回歸升旗禮及交流。駐粵辦副主任白梅霞表示，希望學生透過實習增加內地職場經驗，為將來就業創業增加選擇。

除了政府之外，通關便利之下，企業、機構也踴躍舉辦灣區青年實習活動。觀瀾湖集團今年的「2023大灣區暑期考察及實習計劃」，有來自理大專業持續教育學院、香港都會大學李嘉誠專業進修學院、香港中大逸夫書院和香港中大深圳分校共150名學生實地參觀交流及實習。其中，25名來自深圳中大和香港中大逸夫書院的學生，上月獲安排於觀瀾湖集團市場傳訊部、觀瀾湖新城市場推廣及觀瀾湖手藝工場進行為期1個月的實習。

在早前的計劃分享會上，觀瀾湖集團主席朱鼎健表示，欣慰見到學生得到豐富收穫，相信他們能從實習中打好未來在大灣區發展和參與大灣區建設的基礎。

另外，由中國互聯網發展基金會、香港齊心基金會、澳門互聯網文化協會聯合主辦的2023港澳大學生粵港澳大灣區網信企業實習計劃，也在6月30日啟動，30多名港澳大學生將在平安集團、騰訊音樂、oppo、前海微眾、貨拉拉等9家深圳互聯網、高科技企業進行為期1個月的實習。

[活在灣區]