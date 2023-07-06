moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港6月PMI見半年新低 私營經濟增長動力減

【明報專訊】標普6月香港採購經理指數（PMI）報50.3，按月降0.3，是2022年12月後新低，當月報49.6。經季節調整後，香港PMI已連續6個月高於50，顯示上半年營商環境持續向好，惟5月數據為今輪擴張期內最低。

報告指出，企業新接更多訂單，對業務前景亦更有信心；但需求減弱因而精簡就業與庫存水平。此外，採購活動的擴張幅度較上月回落，產出的銷售價格亦見放緩，兩者都反映價格壓力逐漸紓緩。更有公司指出，雖然旅遊活動有所增加，但帶來生意相對有限，企業6月訂單增長繼續放緩。另一方面，企業由海外與內地新接的訂單量亦見升幅減慢，兩者回落至1月以來最低。不過內地訂單仍受惠於跨境旅遊復常，增長幅度保持穩健。

企業訂單增長放緩

報告又稱，隨着銷情升溫，企業進一步擴張經營活動，當中以建造業最為明顯；消費性服務業氣氛好轉亦帶動整體服務業上月錄得產值增長。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，數據顯示香港私營經濟的增長動力在第二季末持續減退，計及內地的新增訂單雖然仍有所擴張，但升速顯然減慢。他又指，企業對投入品需求回軟，紓緩成本壓力，但有業者指定價能力因客戶舉棋不定而受壓，銷售價格的升幅是6個月以來最低。

他又指，市場需求維持殷切，將帶旺後市銷情，企業繼續存有希望，整體營商情緒仍保持樂觀，商業信心升至3月以來高位。