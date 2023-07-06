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內銀傳下調企業美元存息上限 冀減人幣沽壓

【明報專訊】內地再傳出阻延人民幣貶值行動，彭博社引述知情人士表示，至少9間中資國有大型銀行和主要股份制銀行，自本月起經中國外匯市場自律機制協調，一同將大型企業各期限美元存款利率上限，限制不得高於有抵押隔夜融資利率（SOFR），以減少客戶在境內兌換美元沽售人民幣的壓力。不過SOFR在5月以來均在5厘以上，調整後仍高於人民幣存款，市場人士認為措施雖可控制不斷擴大的中美息差，但總體對遏止人民幣貶值效果不大。

聯儲局去年起加息同時縮表，收緊美元在國際市場流動性，加上中資銀行配置美元資產需求增加，令中資銀行需提高美元存息吸收存款，增加客戶兌換美元需求。上月初四大國有銀行已下調美元存息上限，但部分省級分行仍為1年期美元定期提供SOFR加0.7厘的利率，而部分大行將零售客戶的1年期美元理財產品利率，從4.5厘大幅下調至2.8厘，不過仍較1年人民幣定期的1.65厘為高。

中間價偏強181點子 在岸價回落

近期人行減緩人民幣下跌的言論和行動有所增加，上周五人行貨幣政策委員會提及要防範匯率大起大落風險，上周四則傳出今年以來加強向企業和銀行調查跨境資金流動、市場預期等。昨日人民幣中間價報7.1968，較市場預期偏強181點子（1元等於1萬點子），較周二逾300點子回落。

人民幣本周連續3日反彈後再回落，截至晚上8時，人民幣在岸價報7.2432，下跌287點子，離岸價報7.2557，下跌237點子。瑞銀預期至今年底人民幣回升至6.9，明年上半年回升至6.7，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管趙鳴然指出，匯率具體變化取決於中國經濟在未來6至9個月恢復，以及美國經濟同期放緩的速度，不過隨着美國經濟下半年放緩，新興市場經濟自低位回升，市場對美元避險需求減少，趨勢上人民幣將較現時走強。