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建業新生活大股東抵押66%股權予淡馬錫

標籤：經濟

【明報專訊】據聯交所股權披露顯示，物管股建業新生活（9983）控股股東胡葆森在6月30日將其持有的8.48億股或66.32%權益，抵押予新加坡主權基金淡馬錫（Temasek Holdings （Private） Limited），而淡馬錫取得了股份的保證權益。按建業新生活6月30日收盤價每股2.62元計，該批股份市值約22.22億元。

據資料顯示，淡馬錫旗下兩隻基金向胡葆森持有的Enjoy Start Limited提供定期貸款（term loan），胡以建業新生活的股份作為擔保。

雅生活受質押股份貶值逾3%

去年建業新生活姊妹公司建業地產（0832）是首批成功引入國資河南鐵建入局救亡的內房，不過仍難阻其債務違約。在上月23日，建業地產公布，未能在寬限期結束前支付2024年到期7.75%優先票據的利息。集團經審慎考慮，會暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。集團預計將聘請中介機構，並盡快出台境外債務的整體解決方案。

此外，建設銀行（0939）旗下建銀亞洲，以及大新銀行集團（2356）旗下大新銀行分別申報，在7月3日各自取得雅生活（3319）的保證權益，均為1億股，相當於7.04%已發行H股，以雅生活7月3日收市價5.21元計，兩億股雅生活市值約10.42億元。按昨日雅生活收市價5.05元計，受質押股份已貶值3.07%。目前未知道雅生活抵押股份來源及具體承按比率。

遠洋5隻人幣債券曾跌停板

另外電報道，擁國企背景內房遠洋（3377）的兩大主要股東中國人壽及大家人壽保險已派出工作組，研究債務問題及整體風險化解方案。遠洋昨有多達5隻人民幣債券曾跌停板，當中「18遠洋01」及「19遠洋02」跌幅達39.43%及35.24%。