高盛：港鐵今年缺售樓收益入帳

料上半年核心利潤按年跌67%

高盛預期，港鐵在上半年度，包括日出康城第11期、何文田站第二期、港島南岸第四期會有若干預付樓款入帳。商場及站內商店租戶銷售方面，則和香港的零售表現一樣穩步復蘇，約回復至2018年度80%水平。

至於鐵路營運，該行指出，內地入境訪客已逐步恢復至2019年社會運動前的60%水平。在眾多鐵路線中，高鐵的復蘇程度領先，載客情況相當於2018年度5月份的104%，比跨境服務及機場快線錄得的62%及65%明顯領先。本地鐵路線到今年5月份，受惠於內地訪客抵銷本地客外遊的因素推動，載客率回復至95%。該行料鐵路業務有望扭虧，料上半年可賺16億元。隨着今年1月份車費回贈折扣3.8%結束，港鐵已加價2.3%，產生的效果將於今年下半年業績反映。

據高盛透露，港鐵的管理層對前景審慎樂觀，該行預期上半年度的核心利潤可達26億元水平，按年跌67%。港鐵股價近期處於弱勢，昨日收市報35.75元，已跌至1個月低位。