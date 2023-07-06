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高盛：港鐵今年缺售樓收益入帳

標籤：經濟

【明報專訊】港鐵（0066）將在8月初派發上半年度業績，該集團趁禁售期一個月前與分析員會面。高盛發表報告跟進指出，今年港鐵缺售樓收益入帳，只餘日出康城11期等3個項目已售樓款入帳，料可夠開銷所需。報告又指出，入境客已恢復至社運前六成水平，高鐵客量亦達2018年5月的104%，受惠於旅客乘搭，香港鐵路營運載客已恢復至95%。港鐵股價近期處於弱勢，已跌至1個月低位。

料上半年核心利潤按年跌67%

高盛預期，港鐵在上半年度，包括日出康城第11期、何文田站第二期、港島南岸第四期會有若干預付樓款入帳。商場及站內商店租戶銷售方面，則和香港的零售表現一樣穩步復蘇，約回復至2018年度80%水平。

至於鐵路營運，該行指出，內地入境訪客已逐步恢復至2019年社會運動前的60%水平。在眾多鐵路線中，高鐵的復蘇程度領先，載客情況相當於2018年度5月份的104%，比跨境服務及機場快線錄得的62%及65%明顯領先。本地鐵路線到今年5月份，受惠於內地訪客抵銷本地客外遊的因素推動，載客率回復至95%。該行料鐵路業務有望扭虧，料上半年可賺16億元。隨着今年1月份車費回贈折扣3.8%結束，港鐵已加價2.3%，產生的效果將於今年下半年業績反映。

據高盛透露，港鐵的管理層對前景審慎樂觀，該行預期上半年度的核心利潤可達26億元水平，按年跌67%。港鐵股價近期處於弱勢，昨日收市報35.75元，已跌至1個月低位。