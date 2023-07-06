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強積金上半年 人均賺6900元

標籤：經濟

【明報專訊】積金評級公布6月的強積金轉賺，月內平均投資回報率2.77%，成員平均投資收益約6400元；而5月則虧損2.94%，平均投資虧損6900元。

按季度計，第二季虧損約0.95%。按上半年計，平均投資回報率約為3.07%，平均累計投資收益達6900元。

投資收益及額度方面，6月份的強積金總投資收益約為298億元，上半年累計總投資收益約達322億元。計入投資收益和6月份供款後，截至6月底，強積金總資產約為1.112萬億元，今年上半年共增加約605億元。而成員平均帳戶結餘約為23.68萬元，較上月增加約7200元，上半年累計增加約1.29萬元。

積金評級：香港及中國股票基金表現最差

按強積金資產類別計，即使香港及中國股票基金表現反彈，仍是上半年表現最差的強積金資產類別。

而美國股票基金均為1個月、3個月和上半年表現最佳的強積金資產類別；兩類基金首半年回報相差約20.5%，為強積金有史以來最大的首半年差異。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，香港及中國股市在今年第二季表現令人失望，但香港及中國股票基金為強積金最大的資產類別，市場佔有率達21%。年初以來對內地經濟的樂觀情緒已被對增長放緩的擔憂取代。

他又稱，預設投資策略（DIS）的核心累積基金，繼續為強積金成員帶來穩定的回報，對於大部分強積金成員而言，DIS的核心累積基金為投資者明智、長遠的投資選擇。