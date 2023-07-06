黑石蘇世民全年薪酬19.7億 冠美企CEO

蘋果庫克薪酬近億美元 排第10

蘇世民去年總薪酬，較2021年的1.6億美元高出50%以上。黑石表示，其去年薪酬中，近30%反映2021年投資業績，期內黑石股價增長1倍。不過對蘇世民來說，薪酬並非最重要收入來源，他持有黑石近20%股份，這些股份可為他在去年帶來10億美元股息。

去年薪酬排名第二的CEO，是Alphabet（美：GOOG）的皮查伊（Sundar Pichai），其薪酬為2.26億美元（約17.6億港元）。美國租車巨頭Hertz（美：HTZ）及健身器材公司Peloton（美：PTON）的CEO分別排名第三及第四。事實上，排名頭9位的CEO去年薪酬都超過1億美元。蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）去年則以9900萬美元的薪酬排名第10。

此外，牛津大學金融經濟學教授Ludovic Phalippou的研究指出，人工智能（AI）較大部分機構投資者更能選出回報更佳的私募基金。該研究指出，AI往往更有效閱讀基金招募說明書等，並基於這些信息預測基金表現，使AI挑選的私募基金年度回報，較大部分人類投資者選擇的基金高出5%。反觀人類投資者主要根據私募基金的聲譽、往績等來判斷私募基金的優劣，但這些因素與私募基金的未來表現關係不大。

（綜合報道）

[國際金融]