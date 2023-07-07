美料再加息人幣偏軟 恒指挫600點 恒指牛打靶涉五千張期指沽盤 藍籌近全跌

明報記者 陳偉燊

投資者藉口美國聯儲局一致預期本月加息，再於港股市場內「大殺戮」。恒生指數成分股只有小米（1810）及比亞迪（1211）微升之外，其餘均下跌。內需股如海底撈（6862）、安踏（2020）及潤啤（0291）均跌逾4%。對息口敏感的銀行股則明顯受壓，當中匯控（0005）跌逾1%。內銀股方面，如農行（1288）、建行（0939）亦跌逾3%。

北水撈底 淨買入32億

恒指牛證市場亦出現「大屠殺」，昨日有多達146隻恒指牛證被「打靶」並被收回，收回點數介乎16,700點至18,800點之間的牛證，相對恒指對冲沽盤約5000張合約，按昨日收市每張合約價值逾92萬元計，涉值也最少約463億元。期指方面，日間期指收近平水，報18,542點；夜期續炒低水111點，低見18,422點。跌市下，「北水」錄得淨買入撈底，涉值32.28億元。港股全日成交增至972.91億元。盈富基金（2800）昨日錄得沽空比率高企於69.2%，沽空盤高達32.38億元；比大市的沽空比率近18%遠遠為高。

「港股市底弱，並且一直下跌，就算總成交有1000億元，相對今年以來日均成交額1440億元仍然低，反映投資者不太願意參與入市。」第一上海首席策略師葉尚志續稱，此前美資大行發報告，將工行（1398）及農行（1288）的評級至沽售，亦幾乎令內銀股價全部向下。反之美國加息的說法已經盛傳多時，就算美國聯邦儲備局會議紀錄顯示，會內一面倒支持本月加息，他認為已屬投資者預期之內，只是大家借故找藉口沽貨而已。

分析：投資者擔心內地復蘇進度

葉尚志又稱，期指由之前一天的低水轉做平水，反映有投資者先行「食糊」套利，大市沽空比率處於高位近18%，恒指成分股內亦僅有兩隻股份上升，內需股跌幅尤深，顯示投資者對內地經濟復蘇進度表現擔心，但是寬鬆政策傳導到實體經濟需時，因此估計第三、四季起，內地經濟會漸次復蘇。