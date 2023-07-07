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人行開出偏強中間價 官媒連番唱好匯價

【明報專訊】中國人民銀行近期設定的人民幣中間價明顯強於市場預期，昨日中間價報7.2098（見圖），較周三下跌130點子（1元等於1萬點子），較市場預期的7.2458偏強360點子，是繼周二以來再創去年11月以來最大幅度。在岸人民幣匯價昨日早上隨美元上升而走弱，一度跌穿7.25，不過下午反彈回升，截至晚上8時報7.232，上升148點子，離岸價報7.2437，上升193點子。

官媒：宏觀調控工具豐富

人民幣近日跌至7.25水平，官媒近期多次發文支持人民幣匯率，人行主管的《金融時報》昨日發文，指中國宏觀政策調控工具豐富，包括外匯風險準備金率、外匯存款準備金率、逆周期因子、全口徑跨境融資宏觀審慎參數等，有效應對潛在風險。即使人民幣匯率出現恐慌單邊走勢，也足以平抑羊群效應，保障外匯市場平穩運行。

北大國民經濟研究中心發表報告，預期本月人民幣匯率將在7.05至7.35區間雙向波動。報告指出，人民幣匯率的波動走勢是內外因素共同作用的結果，內地貨幣政策環境持續寬鬆，而美國預期還有兩次加息，內外貨幣政策保持分化，中美利差持續倒掛，加上季節性購匯需求等負面因素壓低人民幣匯價走勢。不過報告指出，一籃子推動經濟持續回升向好的政策即將出台，穩定和改善市場預期，而人行釋放穩定匯率信號，會對人民幣形成支撐。

分析：留意技術支持位7.2857

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，繼內地周三公布的6月財新服務業PMI，確認服務業恢復動能趨弱後，另有消息傳出違約發展商在司法拍賣未能找到買家，加上內地6月房地產銷售好壞參半，市場預計國內房地產債務危機將面臨更多挑戰。她指在中國官方推行更多刺激經濟增長措施前，短期內人民幣對美元或續見於偏弱整固，技術上可關注離岸人民幣的支持位在7.2857，阻力位則在7.2181。