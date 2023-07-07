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KeeTa斥300萬搶客 周四至周六免運費

【明報專訊】香港外賣平台市場自美團（3690）旗下外賣平台KeeTa加入後，初見減價戰苗頭。KeeTa最新宣布，「十億激賞」推廣計劃內再添新優惠，將投入300萬元推出「全民免運費活動」，逢周四、五、六為消費者提供免運費優惠，活動將持續至7月底，即全月合計共有12日可獲免運費。

不設最低消費門檻

KeeTa表示，昨日（7月5日）起至月底每周四、五、六均為 KeeTa「免運費日」，活動期間所有用戶每日可獲得一張無門檻免運費券，直接免除訂單運費。此外，是次免運費活動將不設最低消費門檻，根據餐廳自主設訂的最低消費額而定，訂單金額低至50元，亦可疊加使用其他優惠券。KeeTa強調，今次已是在港推出第3次「免運費日」活動，亦是投入力度最大、活動期最長、覆蓋範圍最廣的一次。

服務範圍擴至荔枝角大環鶴園

KeeTa早前宣布攻港時預料今年底擴展至全港，上月底已將業務範圍加速拓展至深水埗、油尖旺區，昨亦將服務範圍擴大至荔枝角、大環鶴園地區，區內用戶除了可獲價值300元KeeTa新人優惠，亦可參與本次「免運費日」優惠活動。

KeeTa發言人表示，運費高昂是港消費者叫外賣的最大阻力之一，舉辦過去兩次運費日活動後，看到消費者對免運費優惠反應熱烈，因此決定加大優惠力度和覆蓋範圍。未來平台將持續關注用戶需求，帶來更多優惠。