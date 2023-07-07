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內房賣樓未見起色 旭輝上月銷售額跌六成

【明報專訊】內房股6月銷售持續惡化，昨日公布的內房企業銷售均按年下跌。當中停牌中的旭輝控股（0884）今年6月份合約銷售額55.1億元（人民幣，下同），按年跌59.2%；今年首6個月合約銷售額419.4億元，按年跌33.6%，今年首6個月權益合約銷售額為216.9億元。

中海外上月銷售額按年跌逾23%

中海外（0688）今年6月份合約銷售額331.99億元，按年跌23.6%；今年首6個月合約銷售額1801.76億元，按年升30.1%。截至6月底，中海外系列公司錄已認購物業銷售額149.65億元。同系中海外宏洋（0081）今年6月份合約銷售額46.62億元，按年跌8.1%；今年首6個月合約銷售額259.4億元，按年升24.6%。截至6月底，中海外宏洋累計認購未簽約額8.07億元。

合生創展（0754）公布，今年6月份合約銷售額20.87億元，按年跌66.6%；首6個月合約銷售額160.62億元，按年跌18.5%。

中駿（1966）公布，今年6月份的合約銷售額為30.09億元，按年跌50%；首6個月合約銷售額為200.84億元，按年跌38%。

此外，已違約的內房股合景泰富（1813）公布已委任安邁融資作為財務顧問，評估集團的資本架構、評核集團的流動資金及探索所有可行解決方案，從而盡快緩解目前的流動資金問題，及為全體持份者達至最佳全面解決方案。