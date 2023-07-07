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16車企簽承諾書 避免過度競爭

【明報專訊】中國汽車論壇昨日於上海召開，比亞迪（1211）、特斯拉（Tesla）、「蔚小理」等一眾主要汽車製造商聯合簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，同意避免在中國市場造成過度競爭 ，包括「異常定價」。

比亞迪特斯拉「蔚小理」均簽署

參與承諾書的16家汽車製造商佔據內地汽車市場的大部分銷售額，包括日本豐田、美國Tesla、德國大眾汽車和比亞迪等，承諾不以「異常價格」擾亂市場公平競爭秩序、不得以過分誇張的廣告誤導消費者、提供優質的產品和服務，以及積極履行社會責任。

參與者之一吉利（0175）董事長李書福表示，今年汽車行業掀起價格戰，認為短期內價格競爭對消費者較好，但長遠容易導致「劣幣驅逐良幣」，亦自損品牌形象，為汽車產業鏈帶來重創。他強調，只有高水平的競爭才能推動汽車產業高質量發展。

據內媒報道，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒在論壇上表示，中國汽車工業發展進入新時代，指中國汽車市場還有很大增長空間，結合全球汽車發達國家的歷程判斷，預料汽車內需消費頂峰高達4000萬輛。同時，他指汽車行業需建立法律規範才能長遠、保穩定。換言之，汽車製造商的舉動呼應內地遏制過度競爭的願望。

上月新能源車銷售升近兩成

中國政府年初全面通關後，推不同刺激經濟措施，包括支持新能源汽車行業，因此主要汽車製造商為增加銷售和搶市佔率而大幅降價。據乘聯會公布6月新能源汽車數據，銷售按年升近兩成至63.8萬輛；今年累計零售按年升36%至305.9萬輛。