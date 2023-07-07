美小非農職位增長超預期1倍 市場押注本月加息概率維持95%

加息預期高漲，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚曾高見5.12厘，創2007年6月以來新高。美國10年期國債孳息率升穿4厘，是3月以來高位。市場恐持續加息遏抑經濟，美股三大指數早段下挫，道指跌逾450點，標普500指數及納指跌逾1%。國際油價午夜前跌逾1%。

美兩年期國債孳息率16年新高

美國6月就業職位增長主要來自休旅行業，達23.2萬個。其次是建築業，新增就業職位達9.7萬個，而貿易、運輸和公用事業也增聘了9萬人手。薪酬方面，在原本公司繼續任職的上班族，6月薪酬按年增長6.4%，增幅較5月下調0.2個百分點。至於跳槽的上班族，薪酬按年增長11.2%，增幅是2021年10月以來最低。雖然增速放緩，但數字預示通脹壓力持續。

職位增長主要來自休旅行業

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，面向消費者的服務行業在6月的招聘力度強勁，令就業職位高於預期，但這些行業的工資增長繼續放緩，招聘可能在這波升浪後見頂。美國就業市場每名可供招聘的工人，迄今仍可配對接近兩個職位空缺。在截至6月24日當周，美國持續申領失業救濟人數降至172萬人，是4個月低位。

美聯儲官員料今年仍加息兩次

ADP數據被視為周五公布的非農就業數據前瞻。分析師預期，6月非農就業職位增加22.5萬個，失業率微跌至3.6%。招聘活動維持活躍之際，美國商業活動持續擴張，6月ISM非製造業指數升至53.9，較5月的50.3顯著向上，高於分析師預期的51。

美聯儲的6月議息會議紀錄，11次使用「韌性」一詞描述美國經濟、金融市場或銀行系統，反映經濟仍可抵禦加息壓力。美聯儲官員預計，今年仍要再加息兩次。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，美國最近幾周的數據顯示加息的必要。今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）昨表示，仍需繼續加息緩減通脹。

（綜合報道）

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